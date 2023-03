Kowalski: Ktoś kupuje to ukraińskie zboże. Moim zdaniem powinniśmy ujawnić te firmy

Drugi dzień w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwa okrągły stół z rolnikami. Rozmowy mają przynieść wypracowanie rozwiązań dotyczących ukraińskiego zboża, które zalewa polski rynek.

– Dzisiaj trzeba myśleć, jak zahamować problemy polskiego rolnictwa. Wielu cwaniaków wykorzystuje problemy i zalewa rynek ukraińskim zbożem – powiedział na antenie RMF FM wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski.

Ukraińskie zboże zalewa polski rynek. „Ktoś je kupuje”

– Jeżeli chcemy zahamować problemy polskiego rolnictwa, trzeba natychmiast nałożyć cła na ukraińskie zboże, aby Polska była krajem tranzytowym, a nie, aby to zboże u nas zostawało – powiedział wiceminister rolnictwa.

– W 2022 roku polska importowała 3,2 mln ton zboża, czyli mniej więcej o 2,15 tys. ton więcej, niż rok wcześniej. Około 75 proc. stanowi zboże ukraińskie. W tym czasie eksport wzrósł tylko o pół miliona ton. Oznacz to, że około 1,5 mln ton zostało w Polsce – wyliczał Janusz Kowalski.

Jednocześnie wiceminister jest zdania, że należy sprawdzić, dokąd trafia to zboże, które pozostaje w Polsce. – Ktoś kupuje to zboże. Moim zdaniem powinniśmy ujawnić te firmy. To też jeden z postulatów rolników – powiedział.

Polska musi działać proaktywnie

Podczas konferencji prasowej 29 marca premier Mateusz Morawiecki mówił, że rząd w sprawach zboża z Ukrainy może podejmować decyzje, które nie są akceptowane przez Komisję Europejską. Jego zdaniem, w tej sytuacji można się narazić na kary, ale ważne, aby działać zgodnie z polskim interesem. W podobnym tonie wypowiedział się Janusz Kowalski.

– Życzyłbym sobie, aby rząd koalicji PiS i Solidarnej Polski mówił językiem Zbigniewa Ziobro. W relacjach z UE trzeba działać asertywnie. Trzeba przewidywać zagrożenia, a nie reagować na problemy – powiedział Janusz Kowalski, sugerując, że Polska nie powinna się uginać w sprawach zboża pod naciskiem UE.

