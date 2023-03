Rolnicy mają dość zboża z Ukrainy. Zapowiadają ogólnopolski protest

Rolnicza „Solidarność” zapowiada ogólnopolski protest. Dotychczasowe działania lokalne nie wywarły odpowiedniej presji. Zdaniem rolników, nie pomogły też rozmowy z premierem.

Rolnicy planują protest obejmujący cały kraj

Jak informuje Radio Zet, rolnicy planują na przyszły tydzień ogólnopolski protest. Powodem jest ukraińskie zboże, które zamiast do Afryki, trafia do Europy, co wpływa na ceny polskich zbiorów. Jeszcze 14 marca mają zapaść konkretne decyzje w sprawie skali protestu, ale już wiadomo, że zablokowane zostanie m.in. centrum Szczecina.

Protest ma być powtórką tego, co mieszkańcy miasta mogą pamiętać z 2012 roku. To wtedy na Wałach Chrobrego tygodniami stały dziesiątki traktorów i powstało rolnicze miasteczko protestacyjne – przypomina Radio Zet.

Rolnicza „Solidarność” planuje jednak dużo szersze działania, które tym razem nie będą polegały wyłącznie na blokowaniu konkretnych tras. Ich zdaniem, takie działania nie robią już wrażenia na rządzie.

Premier rozmawiał z rolnikami

2 marca rzecznik rządu Piotr Müller poinformował o przyjęciu przez Radę Ministrów rozwiązania, które ma rekompensować spadki cen zboża, które spowodowane są nadpodażą towaru ze względu na transport z Ukrainy.

– Przez Radę Ministrów został przyjęty program, który dotyczy dodatkowych dopłat do hektara dla producentów zbóż, w tym m.in. kukurydzy. Teraz przez najbliższe tygodnie będzie on konsekwentnie wypłacany. Będą z niego mogły skorzystać osoby, które widzą różnicę cenową między cenami wcześniejszymi a aktualnymi, która są związane m.in. z dodatkową podażą zboża z Ukrainy – tłumaczył rzecznik rządu.

Na spotkaniu premiera z rolnikami padły też obietnice dokładniejszych kontroli na granicy polsko-ukraińskiej.

– Przy okazji rozmawialiśmy o kwestiach związanych z uregulowaniem ruchu handlowego na granicy polsko-ukraińskiej. Ten temat został już właściwie rozwiązany i właściwie uregulowany jeśli chodzi o działania kontrolne na granicy. Efekty zostały przyjęte przez środowisko rolnicze z satysfakcją – powiedział.

