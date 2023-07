CPK płaci 5 zł za mkw. w związku z wywłaszczeniem? Horała: To fake news

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej, a zarazem pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) Marcin Horała był w piątek gościem Polskiego Radia24. Pytany o to, czy ziemia jest już w całości pozyskana pod budowę CPK, Horała odpowiedział: – Nie, ponieważ staramy się jak najbardziej odwlec w czasie ten moment, kiedy miałoby dojść do przymusowych wywłaszczeń, oczywiście zawsze za godziwym odszkodowaniem. Przy innych inwestycjach celu publicznego (wywłaszczenia) są wyłącznym źródłem pozyskania gruntu, tymczasem my staramy się jak najwięcej gruntu pozyskać na zasadzie dobrowolnej, na zasadzie umów cywilno-prawnych.

Budowa CPK. Start na gruntach dobrowolnie nabytych

Horała podkreślił, że „na pewno uda się rozpocząć inwestycję na gruntach wyłącznie dobrowolnie nabytych" i „bardzo wiele wskazuje na to, że grubo ponad połowę gruntu na tej zasadzie dobrowolnej uda się nabyć".

– Mamy już ponad 800 hektarów nabytych, w sensie już podpisane umowy. Drugie tyle w procesie. Samo lotnisko to 2100 hektarów, więc ten cel o którym mówię, czyli ponad 50 proc. dobrowolnie nabytych, czyli ok. 1100 hektarów, niewątpliwie uda się osiągnąć i myślę, że jest szansa grubo przekroczyć – powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK.

Pytany o to, jakie stawki są oferowane w związku z wywłaszczeniami, Horała podkreślił, że zależą one od wartości gruntu. – Grunt rolny jest oczywiście mniej warty niż np. działka budowlana. Grunt do którego jest dobry dojazd jest więcej warty niż taki do którego dojazdu nie ma (...) Jest to zawsze indywidualnie oceniane. Był taki fake news rozpowszechniany, że rzekomo CPK miałby płacić 5 zł za metr kwadratowy. To fake news właśnie. Te ceny są w stosunku do tej kwoty wielokrotnie wyższe – powiedział gość Polskiego Radia24.

Horała o stawkach za wywłaszczenie

Dopytywany, o stawkę za metr kwadratowy, pełnomocnik rządu ds. CPK zdradził, że „ziemia, która jest działką budowlaną z dobrą komunikacją, uzbrojoną, może kosztować i 200 zł, a ziemia rolna kilkadziesiąt (zł) za metr kwadratowy".

