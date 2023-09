Zerowy VAT na żywność w 2024 r.? Soboń zabrał głos

W wywiadzie wiceministra finansów Artura Sobonia dla Radia Plus pojawił się m.in. wątek przedłużenie zerowego VAT-u na żywność na kolejny rok.

Soboń o przedłużeniu zerowego VAT-u na żywność

– Nie jest to wykluczone, taką decyzję będziemy podejmować w końcówce roku – powiedział wiceszef resortu finansów, podkreślając, że utrzymanie zerowego VAT-u na żywność może dotyczyć całego bądź części 2024 roku – powiedział w audycji „Sedno sprawy" wiceszef resortu finansów.

– Ma to oczywiście swoje skutki fiskalne, bo zerowy VAT na żywność to jest 11 mld zł mniej w budżecie państwa, natomiast ma też pozytywny impuls dla naszych kieszeni, bo to jest ok. 80 zł oszczędności na właśnie zakupach żywności, a zakupy żywności są o tyle ważną pozycją, że im mniej zarabiamy, tym więcej wydajemy na żywność, przeciętnie 27 proc. – dodał.

O przedłużeniu tarcz antyinflacyjnych (czyli m.in. zerowego VAT-u na żywność, ale też dopłat do cen energii i gazu) na 2024 rok mówiła kilka dni temu w wywiadzie dla serwisu Business Insider Polska minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

– Będziemy na bieżąco obserwować sytuację i reagować stosownie do potrzeb. W 2024 r. prognozujemy średnioroczną inflację na poziomie 6,6 proc., czyli istotnie niższą niż jeszcze w tym roku. W projekcie budżetu nie założyliśmy tego typu rozwiązań – powiedziała minister finansów.

– Natomiast dziś nikt nie wie, jak będzie wyglądała sytuacja geopolityczna i czy trend spadającej inflacji oraz stabilizacji na rynkach surowców energetycznych się utrzyma. Oczywiście wszyscy sobie tego życzymy, ale ostatnie lata nauczyły nas, aby mieć pewien bufor bezpieczeństwa. Jeśli więc taka potrzeba wystąpi, to podejmiemy decyzje o kontynuacji tarcz antyinflacyjnych w przyszłym roku – dodała.

