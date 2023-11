Wiceminister finansów: Boli mnie to, że nie mamy środków z KPO

W niedzielę miną trzy tygodnie od wyborów parlamentarnych. Choć zwycięzcą głosowania okazało się Prawo i Sprawiedliwość, wszystko wskazuje na to, że ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego nie będzie w stanie utworzyć rządu i po 8 latach na nowo zasiądzie w ławach opozycji. Dlaczego do tego doszło? Trwają na ten temat dyskusje wewnątrz Zjednoczonej Prawicy.

Brak środków z KPO zaszkodził PiS?

Polityk sojuszniczej wobec PiS Suwerennej Polski Michał Woś w rozmowie z Radiem Plus dał do zrozumienia, że brak kolejnej kadencji rządów to efekt zamieszania, jakie spowodował Polski Ład.

– Trzeba przeanalizować kampanię i to, co się działo przed kampanią. Bardzo wiele osób wskazuje na małych przedsiębiorców i cały gigantyczny bałagan, który był wywołany przez ten nowy ład, który zaproponował premier Morawiecki, i składki, które nagle obciążyły ludzi – powiedział Woś.

Do tych słów odniósł się dziś w rozgłośni wiceminister finansów Artur Soboń, który przeszedł do tego resortu z z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, by – jak wskazywano – ratować Polski Ład.

– Bardziej mnie boli to że nie mamy środków z KPO, jeśli mówimy o przyczynach porażki. Niech każdy się uderza w swoje piersi, pan minister Woś w swoje, ja w swoje – powiedział w audycji „Sedno Sprawy" wiceszef resortu finansów.

Dopytywany przez prowadzącego rozmowę Jacka Prusinowskiego, czyją winą jest brak środków z KPO, Soboń powtórzył: „Niech każdy się uderza w swoje piersi".

„Tusk powinien podziękować Ziobrze"

Wiceminister finansów zasugerował, że to przez polityków Suwerennej Polski do naszego kraju nie dotarły jeszcze środki z KPO. Bez owijania w bawełnę mówi publicznie na ten temat Konrad Szymański, były minister ds. europejskich.

W komentarzu dla „Rzeczpospolitej" Szymański stwierdził, że „Donald Tusk powinien podziękować Zbigniewowi Ziobrze". W jego ocenie, dzięki postawie ministra sprawiedliwości opozycja bowiem otrzymała "deser" w postaci KPO, po które może sięgnąć tuż po wyborach.

