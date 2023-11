Kobosko o 13. i 14. emeryturze: Nie powinny mieć miejsca w poważnym systemie

Trwają negocjacje dotyczące przyszłych stanowisk w nowym rządzie. Według kuluarowych informacji jeden z resortów może przypaść Michałowi Kobosko z Polski 2050.

13. i 14. emerytura do likwidacji

Nowo wybrany poseł pytany był na antenie Radia Zet m.in. o pomysły socjalne koalicji, która najprawdopodobniej utworzy nowy rząd. Przyznał, że dotychczasowe rozwiązania, które wprowadził PiS, nie powinny się znaleźć w poważnym systemie emerytalnym.

– 13. i 14. emerytura to są erzace i prowizorki, które nie powinny mieć miejsca w poważnym systemie emerytalnym – powiedział na antenie Radia Zet Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050. W ten sposób poseł, który według informacji prasowych przymierzany jest na stanowisko ministerialne, skomentował możliwość utrzymania rozwiązań wprowadzonych przez rząd Zjednoczonej Prawicy.

Polska przyjmie euro?

Polska 2050, jako jedyna partia nadal dość wyraźnie podkreśla, że Polska powinna dążyć do przyjęcia wspólnej europejskiej waluty. O swoim zdaniu, ale także stanowisku partii mówił Michał Kobosko, który przypomniał jednak, że to długi proces.

– Powiedzieliśmy o tym, że Polska powinna wznowić proces przygotowania do przyjęcia euro. Nie powiem, że powinniśmy je przyjąć, bo zostanie to odebrane, jakbyśmy chcieli to zrobić dziś, lub jutro. Nie ma takiej możliwości. Docelowo, jako jedyna partia opozycyjna, że Polska powinna zmierzać w tym kierunku – powiedział wiceprzewodniczący Polski 2050.

– Przypomnę, że najmłodszy członek strefy euro, czyli Chorwacja 1 stycznia przyjęła walutę i wbrew propagandzie pisowskiej, że będzie dramat, kryzys i krach, to nic takiego nie nastąpiło. Wyciągnijmy wnioski z doświadczeń naszych najbliższych sąsiadów – podkreślił Michał Kobosko.

