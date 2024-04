Rząd szykuje prezent na Dzień Matki. Ministra zdradziła szczegóły

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk była w czwartek gościem audycji „Popołudniowy Gość Radia Zet". W finalnej części audycji ministra zdradziła, że kierowany przez nią resort szykuje swoisty prezent tuż przed Dniem Matki.

– Przed Dniem Matki będzie gotowy do zaprezentowania projekt wydłużający urlopy macierzyńskie dla rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po narodzinach. To jest dla mnie osobiście bardzo ważny projekt – powiedziała Dziemianowicz-Bąk. – My jako ministerstwo zakończymy nad nim prace, projekt będzie gotowy, ujrzy światło dzienne – dodała.

Będą dłuższe urlopy macierzyńskie dla rodziców wcześniaków. „”Chcemy oddać..."

W dalszej części audycji szefowa resortu rodziny podkreśliła, że gdy objęła urząd zwrócono jej uwagę na problem urlopów macierzyńskich dla rodziców wcześniaków, z którego wcześniej nie zdawała sobie sprawy. – Kiedy dziecko rodzi się jako wcześniak, lub jest hospitalizowane, to wytraca się urlop macierzyński na czas, który nie jest tym czasem poświęconym na budowanie więzi, przebywanie z dzieckiem. Jako ministerstwo chcemy ten stracony czas oddać – wyjaśniała ministra rodziny.

Z wcześniejszych zapowiedzi wynika, że urlop ma dotyczyć nie tylko rodziców biologicznych, ale i opiekunów prawnych, rodziców adopcyjnych i rodziców zastępczych. Urlop ma być 100 proc. płatny i udzielany na wniosek pracownika.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami, urlop dla rodziców wcześniaków ma obowiązywać zgodnie z zasadą tydzień w tydzień. W praktyce oznacza to, że rodzic dziecka, które spędzi np. miesiąc w szpitalu, będzie mógł skorzystać z dodatkowego miesiąca urlopu. Przewidziane jest jednak wprowadzenie maksymalnego wymiaru urlopu, a także specjalnych rozwiązań dla rodziców skrajnych wcześniaków, czyli dzieci urodzonych przed 28. tygodniem ciąży.

