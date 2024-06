Kiedy minimalna kwota wynagrodzenia przestanie chronić przed jego potrąceniem?

Minimalne wynagrodzenie za pracę od wielu lat podlega ochronie przed egzekucją. Przez wiele lat problem wydawał się nie być aż tak poważny, jednak ostatnie znaczące podwyżki kwoty minimalnego wynagrodzenia pokazały, że skutkuje ono znacznym obniżeniem skuteczności egzekucji do tego stopnia, że egzekucja wynagrodzenia osób najmniej zarabiających stała się fikcją.

Jak szacuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej minimalne wynagrodzenie pobierać będzie w 2024 roku co czwarta pracująca osoba.

To wszystko w sytuacji gdy stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w kwietniu 2024 r. – 5,1 proc. (najmniej od ponad 30 lat.)

Biorąc pod uwagę, że zajęcie wynagrodzenia jest drugim co do popularności po zajęciu rachunku bankowego środkiem egzekucyjnym to problem unikania egzekucji przez osoby w wieku produkcyjnym przybierał na sile.