Polski Ład. Droższa jazda służbowym autem

Już nie 250 zł, a 400 zł miesięcznie ryczałtu będą płacili pracownicy, którzy mają prawo do korzystania z auta służbowego w celach prywatnych. Niekorzystną dla nich zmianę przewiduje Polski Ład.

–Od 1 stycznia 2022 r. ryczałt z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych zmieni się. Same kwoty pozostaną takie same, gdyż dalej będą obowiązywały dwie stawki tj. 250 i 400 zł, jednak zmienią się warunki określające stawkę – wyjaśnia Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w firmie inFakt.

Obecnie stawki uzależnione są od pojemności silnika, odpowiednio do 1600 cm3 i powyżej 1600 cm3. Po zmianach stawka 250 zł będzie miała zastosowanie dla pojazdów o mocy o 60kW, pojazdów napędzanych elektrycznie lub wodorem.

- Stawka 400 zł będzie miała zastosowanie dla pozostałych pojazdów. Obecnie na rynku mało jest pojazdów z mocą 60kW, a więc większość pojazdów będzie mieściła się w wyższej stawce ryczałtu. Dlatego też wielu pracowników od przyszłego roku czeka podwyżka obciążeń – dodaje ekspert.

