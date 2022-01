Fundacje narzekały na Polski Ład. Będą poprawki w 1 proc. podatku

Organizacje Pożytku Publicznego jeszcze przed wprowadzeniem Polskiego Ładu alarmowały, że podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych będzie oznaczało ogromne różne w kwotach, które będą otrzymywały. Chodzi o odliczanie 1 proc. podatku dochodowego obywateli, które mogli przekazywać m.in. fundacjom.

Rząd wyrówna stratę związaną z brakiem 1 proc.

– Polski Ład to najbardziej ambitna, solidarnościowa reforma systemu podatkowego, które podjęliśmy się przez ostatnie 30 lat. Założenia są jasne: chcemy, aby Polacy zarabiali więcej – powiedział premier Mateusz Morawiecki. – Nie przymykamy oczu na jakiekolwiek potknięcia. Nakazałem MF prace w trybie natychmiastowym i takie prace się toczą. Wyrównano już m.in. różnice w wypłaconych wynagrodzeniach dla służb mundurowych – dodał szef rządu.

Premier zapewnił, że straty, które organizacje pożytku publicznego ponoszą ze względu na podniesienie stopy wolnej od podatku – a co za tym idzie, dużo mniejszej liczby osób, które odprowadzają 1 proc. – zostaną wyrównane z budżetu państwa. Straty zostaną wyliczone na zasadzie porównania do przychodów, które wpłynęły do organizacji za 2021 rok.

– Wpłata w stosunku do roku 2021 wpłata na ich rzecz nie będzie niższa. Jeśli takie różnice się pojawią, to rząd uzupełni różnice – zapewnił premier Mateusz Morawiecki.

