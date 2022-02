„Polski ład” uderza w działkowców? Pojawiły się wątpliwości, posłowie pytają ministra

1 stycznia wszedł w życie „Polski ład”, który zmienił między innymi zasady rozliczania składki zdrowotnej. Nowe przepisy wywołały chaos. Szybko wyszło na jaw, że wiele grup na nich traci, co wymusiło na rządzie pilne korekty. Okazuje się, że zmiany uderzają również w działkowców. Chodzi o to, że według jednej z interpretacji, jeżeli dana osoba prowadzi kilka działalności, na przykład swoją działalność gospodarczą i jest też jednocześnie członkiem zarządu w spółce, która wypłaca mu z tego tytułu wynagrodzenie, to od każdej formy działalności będzie musiała zapłacić składkę zdrowotną.

„Polski ład” uderza w działkowców?

Dotknie to także działkowców, którzy będąc członkami zarządów rodzinnych ogródków działkowych, spełniają ustawową definicję osoby pełniącej funkcję z powołania. Interpelację w sprawie „utrudnienia funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych poprzez wprowadzenie Polskiego Ładu” złożył do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Olichwer. Poseł chce uzyskać od ministra odpowiedź na trzy pytania.

Pytania do ministra zdrowia

Po pierwsze, chce wiedzieć, „czy osoby wybrane do władz rodzinnych ogrodów działkowych podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, uregulowanemu w art. 66 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?”. Po drugie, oczekuje odpowiedzi na pytanie, „czy ministerstwo otrzymywało jakiekolwiek sygnały związane z wątpliwościami interpretacyjnymi, opisanymi w interpelacji?” Jeśli tak, to poseł domaga się informacji w tym zakresie. Wreszcie Olichwer dopytuje o to, czy ministerstwo „w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi podejmowało lub zamierza podjąć działania, aby ten nowy przepis nie wszedł w życie”.

