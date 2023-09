Czym jest Biuro Informacji Kredytowej i jakie informacje o nas przechowuje?

Wiele osób, które stoi przed decyzją wzięcia kredytu lub dużej kwotowo pożyczki, zastanawia się, jak może zwiększyć swoje szanse na zaciągnięcie tego typu zobowiązania. Wśród artykułów na ten temat, nietrudno natrafić także na takie, które wspominają o BIK-u i jego wpływie na zdolność kredytową. Czym jednak jest BIK? Czy wpisy w bazie BIK faktycznie wpływają na decyzje kredytowe, wydawane przez banki? Jak sprawdzić BIK i czy możliwe jest usunięcie z niego dotyczących nas wpisów negatywnych? O tym wszystkim w niniejszym artykule.

Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna, skrótowo nazywana BIK to przedsiębiorstwo, które do życia powołane zostało w 1997 r. na podstawie artykułu 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Firma założona została przez banki oraz Związek Banków Polskich i jest obecnie największą w kraju bazą danych klientów kredytów i pożyczek (w tym również pożyczek pozabankowych).

W BIK-u odnajdziemy przy tym zarówno pozytywne, jak i negatywne historie kredytowe klientów indywidualnych oraz firm, korzystających z usług banków, SKOK-ów, a także firm pożyczkowych.

Dlaczego wpisy w BIK są tak istotne?

Z bazy BIK korzysta większość instytucji świadczących w naszym kraju usługi kredytowe i pożyczkowe. Należy więc zakładać, że przed udzieleniem każdego (lub prawie każdego) kredytu, to właśnie w BIK sprawdzane są wszelkie wpisy, które widnieją pod danym imieniem i nazwiskiem wnioskującego o nowe dofinansowanie.

Wpisy negatywne, informujące o niespłacanych terminowo zobowiązaniach finansowych, mogą stanowić przy tym przeszkodę w udzieleniu nowego kredytu, a nawet jeżeli przeszkodą taką nie będą, to z całą pewnością nie zadziałają pozytywnie i tylko obniżą zdolność kredytową danego wnioskodawcy.

Wpisy pozytywne natomiast pokażą bankowi, że osoba, która na swoim koncie je posiada, jest godna zaufania i dotychczas terminowo regulowała swoje zadłużenia. Nie jest to jeszcze gwarancja otrzymania nowego kredytu, natomiast pozytywny wpis teoretycznie powinien nas choć trochę przybliżyć do tego celu.

Jak sprawdzić BIK?

Mając na uwadze powyższą istotność bazy BIK i wpisów w niej zawartych, szczególnie przed zawnioskowaniem o nowy kredyt lub pożyczkę, do głowy przyjść może nam chęć sprawdzenia swojego BIK-u, a także usunięcia z niego wpisów niekorzystnych. Czy jest to możliwe? Sprawdzenie BIK-u jest możliwe, natomiast usunięcie z niego konkretnych informacji zadaniem tak łatwym już wcale nie będzie.

Zanim jednak o tym, jak i kiedy można usunąć wpisy z BIK, należy powiedzieć o możliwości sprawdzenia swojego konta w Biurze Informacji Kredytowej.

Jak czytamy na stronie internetowej spółki prowadzącej cały rejestr (https://www.bik.pl/klienci-indywidualni/raport-bik), za cenę zaczynającą się od 49 zł, pobrać możemy z niej specjalny raport, który pozwolić ma nam na poznanie całej naszej historii kredytowej, a także wszelkich informacji o posiadanych długach i opóźnieniach w płatnościach. Raport pokaże nam także informacje o wykorzystanych przez nas wakacjach kredytowych, odroczonych płatnościach, a także scoringu. Ta ostatnia informacja to nic innego, jak nasza indywidualna ocena punktowa, która przyjmuje wartość od 0 do 100. Współczynnik ten przedstawiać ma jak bardzo wiarygodni, z perspektywy instytucji finansowych, jesteśmy.

Poza raportem, Biuro Informacji Kredytowej S.A. umożliwia także pobranie kopii naszych danych. Kopię tę pobrać możemy zupełnie za darmo, raz na pół roku, wnioskując o to wcześniej bezpośrednio do przedsiębiorstwa, prowadzącego całą bazę.

Czy negatywne wpisy z bazy da się usunąć?

Jeżeli sprawdziliśmy już, jakie dokładnie wpisy w naszym BIK-u się znajdują, należy powiedzieć teraz o tym, czy i kiedy można wykonać kolejny ruch, polegający na usunięciu z bazy interesujących nas wpisów negatywnych.

Wpisy z BIK są możliwe do usunięcia tylko w bardzo szczególnych sytuacjach, takich jak:



Sytuacja, w której dany wpis jest nieprawdziwy lub nieaktualny; Sytuacja, w której kredyt został niespłacony w terminie, ale minęło już 5 lat od dnia jego ostatecznej spłaty; Sytuacja, w której kredyt został w całości spłacony i było to zrobione w wynikających z umowy kredytowej terminach (w takim przypadku pojawia się jedynie pytanie o zasadność usunięcia takiego wpisu, który działa przecież na naszą korzyść).

Nawet jednak, gdy będziemy mieli do czynienia z jedną z powyżej opisanych zdarzeń, wpisu z bazy BIK nie będziemy w stanie usunąć zupełnie sami.

Zawnioskować będziemy musieli o to do konkretnej instytucji finansowej, która daną informację do bazy wprowadziła. Będzie to, w zależności od konkretnego przypadku: bank, SKOK lub firma pożyczkowa.

Instytucja ta będzie miała następnie 30 dni na rozpatrzenie naszego wniosku oraz 7 kolejnych dni na przekazanie do Biura Informacji Kredytowych S.A. stosownych informacji z niego wynikających (w tym informacji o usunięciu poszczególnych danych).

Samo wykreślenie wpisu z BIK, oprócz ewentualnych kosztów związanych z napisaniem oraz wysłaniem wniosku, nie powinno nas przy tym kosztować ani złotówki.

