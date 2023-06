Skutki wysokiej inflacji. W 5 miesięcy Polacy zaciągnęli pożyczki na ponad 4 mld zł

Firmy pożyczkowe w maju 2023 roku udzieliły łącznie 500,1 tysiąca nowych pożyczek o wartości 1,029 miliarda złotych. To kwota wyższa o 32,1 procent rok do roku i jest to o 58,2 procent więcej pożyczek niż w maju 2022 roku – informuje Biuro Informacji Kredytowej.

Duży wzrost tylko w części wynika z faktycznego zwiększenia liczby (i kwoty) pożyczek. Drugim powodem zmiany w statystykach są zmienione przepisy: od 18 maja raportować muszą firmy, które rozpoczęły współpracę z BIK, co ma być narzędziem do zwalczania lichwy. Równocześnie, firmy dotychczas współpracujące z BIK, przekazały transakcje wcześniej nieraportowane. Ponad 4 mld zł pożyczek W pierwszych pięciu miesiącach firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 1.574,2 tys. pożyczek na kwotę 4,132 mld zł. Oznacza to wzrost o 10,5 proc. liczby udzielonych pożyczek i wartości o 17,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Średnia wartość nowo udzielonej w maju pożyczki pozabankowej wyniosła 1.832 zł i była o 19,8 proc. niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w maju 2022 roku. W maju 2023 r. 41,3 proc. wartości nowo udzielonych pożyczek firmy pożyczkowe przyznały na kwoty powyżej 5 tys. zł, które w ujęciu liczbowym stanowiły jednak tylko 8,7 proc. W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 57 proc. liczby przyznanego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty do 1 tys. zł miały jedynie 14,5 proc. udział w sprzedaży.

