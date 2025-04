1000 plus na majówkę? Niektórzy planują zaszaleć

Weekend majowy coraz bliżej. Jak wynika z badania Barometr Providenta, w tym roku planujemy przeznaczyć na „majówkę" średnio ok. 1024,80 zł. To o niemal 250 zł mniej niż rok temu.

– Według najnowszej edycji Barometru Providenta, długi weekend majowy to wydatek rzędu średnio 1024,80 złotych, a więc o 249 zł mniej niż w zeszłym roku. Widzimy zatem, że Polacy odpowiedzialnie podchodzą do planowania budżetu, zwłaszcza, że majówka rozpoczyna sezon wiosenno-letnich wyjazdów oraz wydatków okolicznościowych, takich jak komunie czy śluby – komentuje Karolina Łuczak, rzeczniczka prasowa Provident Polska.

Majówka coraz bliżej. Nieliczni wyjeżdżają

Okazuje się, że większość z nas planuje spędzić długi weekend w domowym zaciszu. Jedna czwarta Polaków będzie odpoczywać sama lub z domownikami, a co piąty odwiedzi rodzinę lub znajomych. Jeśli już planujemy podróże, to raczej te w granicach Polski. Niespełna 15 proc. respondentów uda się w góry, na Mazury, bądź nad morze, a jedynie 5 proc. planuje wyjazd zagraniczny. 8 proc. ankietowanych zamierza spędzić weekend majowy na własnej działce.

Twórcy badania zwracają uwagę, że w odróżnieniu od zeszłego roku wyższy średni budżet na ten okres szacują mężczyźni – 1164,20 zł wobec 885,30 zł w przypadku kobiet. Co piąty badany deklaruje, że nie zamierza wydać żadnej dodatkowej sumy w związku z początkiem maja, a ok. 30 proc. chce zamknąć się w kwocie do 500 zł.

Większość, bo 70 proc. respondentów sfinansuje „majówkę" z bieżących dochodów, a 36 proc. sięgnie do oszczędności. Tylko 3,4 proc. zamierza na ten cel pożyczyć pieniądze (2 proc. od rodziny lub przyjaciół, a pozostałe 1,4 proc. weźmie pożyczkę w banku lub w firmie pożyczkowej).

W tym roku 1 maja wypada w czwartek, a 3 maja w sobotę. W związku z tym, aby wydłużyć czas wypoczynku, co szósty respondent decyduje się na skorzystanie z urlopu w piątek 2 maja. 13,3 proc. respondentów deklaruje, że nie musi brać tego dnia urlopu, bo ich pracodawca oddaje wtedy dzień wolny za sobotę.

Badanie zostało zrealizowane przez Danae sp. z o.o. metodą CAWI na próbie N=1000 dorosłych Polaków, w marcu 2025 r.

Czytaj też:

Lasy zostaną zamknięte na majówkę? Zaskakujący głos z MSWiACzytaj też:

Polacy wybrali najlepszy kraj na majówkę. Wzrost rezerwacji o 440 procent