Sypią się mandaty. Kierowcy popełniają ten prosty błąd

Jeszcze niedawno mieliśmy lato, pełne słońca dni, temperaturę powyżej 30 stopni w cieniu. Ani się obejrzeliśmy, a za oknem pochmurno, deszczowo, zimno, po prostu ponuro. Z takiej pogody cieszą się zazwyczaj tylko „jesieniary”, czyli prawdziwe fanatyczki października i listopada.

Jesienią ruch na drogach nie maleje, natomiast warunki do jazdy, w porównaniu do wiosny i lata, są po prostu trudniejsze. Jedziemy rano do pracy – ciemno. Wracamy z pracy – również ciemno. Do tego mniejsza widoczność, mgła. Ogarnia nas senność, jesienna depresja, czasami beznadzieja. Za kółkiem jednak musimy być tak samo skupieni, jak w słoneczne lipcowe południe. Mały błąd może spowodować poważny wypadek. A nawet jeśli nie wypadek, to przez nieuwagę związaną z włączeniem nieprawidłowych świateł, narażamy się na mandat ze strony policji.

Kiedy światła mijania, kiedy dzienne?

Światła mijania – Najczęściej używane światła w czasie jazdy. Powinny być włączone przez cały czas w przypadku ograniczonej widoczności, np. podczas deszczu, mgły lub zmierzchu. W Polsce obowiązuje całoroczny nakaz jazdy z włączonymi światłami mijania w ciągu dnia (chyba że pojazd wyposażony jest w światła do jazdy dziennej).

Światła dzienne – Jeżeli samochód jest wyposażony w światła do jazdy dziennej, mogą być używane w ciągu dnia przy dobrej widoczności. Jednak gdy widoczność się pogarsza, należy przełączyć się na światła mijania.

Światła drogowe i przeciwmgielne

Światła przeciwmgielne – powinny być używane tylko wtedy, gdy widoczność jest znacznie ograniczona, np. w przypadku mgły. W Polsce można używać przednich świateł przeciwmgielnych w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, natomiast tylne są dozwolone wyłącznie przy widoczności poniżej 50 metrów.

Światła drogowe (długie) – są przeznaczone do jazdy w nocy, gdy na drodze nie ma innych pojazdów. Można ich używać na nieoświetlonych odcinkach drogi, ale należy je wyłączać, gdy w pobliżu są inni kierowcy, aby nie oślepiać ich światłami.

Jaki mandat za nieprawidłowe światła?

Zazwyczaj policjant może nam wlepić mandat w wysokości od 100 do 300 zł, zależnie od wykroczenia. Możemy się też spodziewać punktów karnych, przykładowo dwóch lub trzech.

