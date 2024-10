L4 na kilka tygodni wstecz? Ten lekarz je wystawi

Zwolnienia lekarskie od psychiatry zazwyczaj są dłuższe niż w przypadku innych schorzeń, ze względu na specyfikę leczenia zaburzeń psychicznych, w tym potrzebę przyjmowania leków przez kilka tygodni. W szczególnych przypadkach, zwłaszcza przy diagnozach jak mobbing czy wypalenie zawodowe, mogą one być przedłużane.

L4 wsteczne. Jak długie?

Standardowo zwolnienia mogą być wystawione maksymalnie trzy dni wstecz. Jednak w wyjątkowych przypadkach, gdy zaburzenia psychiczne uniemożliwiają ocenę własnej sytuacji, zwolnienie może obejmować dłuższy okres wsteczny, nawet na kilkanaście dni do tyłu. Wszystko zależy od indywidualnej oceny stanu zdrowia pacjenta, której dokona wykwalifikowany lekarz psychiatra podczas wizyty.

L4 wsteczne. Czy pracodawca musi je zaakceptować?

W istocie, musi. Szef zobowiązany jest do zaakceptowania takiego zwolnienia. Jeśli jednak pojawiają się wątpliwości co do zasadności L4, pracodawca może, celem weryfikacji, zlecić kontrolę. Sprawdza się wtedy czy pracownik przebywa na L4 zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli czy przestrzega zaleceń lekarskich i nie wykonuje czynności sprzecznych z celem zwolnienia (np. nie pracuje u innego pracodawcy, nie przebywa na wakacjach). Pracodawca może również zlecić kontrolę osobie upoważnionej, np. przedstawicielowi działu kadr.

L4. Kontrola ze strony ZUS

ZUS może przeprowadzać kontrole formalne, dotyczące zasadności wystawienia zwolnienia. Pracownik może zostać wezwany na kontrolę do oddziału ZUS, a tam lekarz orzecznik potwierdzi zasadność zwolnienia, lub jemu zaprzeczy.

Możliwe są też kontrole domowe, podczas których sprawdza się, czy pracownik stosuje się do zaleceń lekarskich. Jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości, ZUS może cofnąć prawo do zasiłku chorobowego. W przypadku zwolnień od psychiatry często zaleca się jednak pacjentom wyjścia z domu, spacery, sport na świeżym powietrzu lub spotkania ze znajomymi. W związku z tym, są niewielkie szanse, by ze względu na nieobecność w domu podczas takiej kontroli osoba na L4 miała większe problemy. Może być jednak poproszona o wyjaśnienie, co w momencie kontroli robiła i czemu nie było jej w miejscu zamieszkania.

L4 od psychiatry. Jak płatne?

Tak samo jak w przypadku zwolnienia lekarskiego od innego specjalisty. Według aktualnie obowiązujących przepisów, pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę otrzymują 80 proc. wynagrodzenia. Wyjątkiem jest ciąża, gdzie kobietom przysługuje 100 proc. wynagrodzenia. Łączny czas zwolnienia może wynosić do 182 dni, po których można ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne.