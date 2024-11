Gdzie złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy? Radzimy krok po kroku

Wniosek o prawo jazdy należy złożyć we właściwym urzędzie. W jakim terminie trzeba to zrobić i ile to kosztuje? Podpowiadamy, gdzie złożyć dokumenty o prawo jazdy.

Wniosek o prawo jazdy powinno się złożyć w urzędzie jeszcze przed egzaminem. Dopiero po złożeniu wniosku kursant może otrzymać PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę. Z tym dokumentem rozpoczyna szkolenie i później zapisuje się na egzaminy teoretyczny i praktyczny. Gdzie złożyć wniosek o prawo jazdy? Wniosek o prawo jazdy należy złożyć w urzędzie właściwym dla danego miejsca zamieszkania. W dużych miastach wniosek składa się w urzędzie dzielnicy, w mniejszych w urzędzie miasta lub w starostwie powiatowym. O wydanie dokumentu nie trzeba zgłaszać się do placówki właściwej dla miejsca zameldowania, co jest dobrą wiadomością, np. dla studentów, którzy często studiują i robią kursy w innych miastach niż ich rodzinne miejscowości. Ile kosztuje wydanie prawa jazdy? Za wydanie prawa jazdy trzeba wnieść opłatę. Wynosi ona 100,50 zł. Opłatę można wnieść zarówno w kasie urzędu, jak i online. Potwierdzenie uiszczonej płatności trzeba dostarczyć do urzędu osobiście lub elektronicznie. Dyplomaci są zwolnieni z wniesienia opłaty. Po zdanym egzaminie i wniesionej opłacie, warto zalogować się na stronę info-car.pl i sprawdzić, czy dany WORD już poinformował urząd o pozytywnym wyniku egzaminu. Jeśli tak, to nie pozostaje nic innego, jak poczekać na prawo jazdy. Powinno ono być gotowe w ciągu 9 dni roboczych od otrzymania przez urząd potwierdzenia wniesienia opłaty. Czytaj też:

