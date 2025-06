Rewolucja w przepisach o stażu pracy. Sprawdź, co zmieni się od 2026 roku

Rada Ministrów podjęła historyczną dla polskiego rynku pracy decyzję. Podczas wtorkowego posiedzenia rząd przyjął projekt, który ma przywrócić sprawiedliwość na rynku pracy.

„To ważna zmiana dla milionów pracownic i pracowników” – podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) i dobre wieści anonsuje w poście na platformie X.

„Świetna wiadomość dla milionów pracownic i pracowników w Polsce. Dziś Rada Ministrów przyjęła przygotowany w MRPiPS projekt, zakładający wliczanie do stażu pracy umów zleceń, działalności gospodarczej i innych form opłacanych składkami ZUS. Kończymy z dotychczasową niesprawiedliwością i wyrównujemy szanse w dostępie do uprawnień pracowniczych i stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia zawodowego Nasz projekt przewiduje, że nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Teraz zajmie się nim Sejm”.

– Nowe zasady naliczania stażu pracy mają fundamentalne znaczenie dla osób, które w swojej przeszłości z rozmaitych przyczyn podejmowały pracę na innych aniżeli umowa o pracę podstawach np. w ramach wykonywania jednoosobowej działalności gospodarczej, na podstawie umowy cywilnoprawnej, umowy agencyjnej, pracując za granicą, wykonując wolny zawód czy będąc wspólnikiem spółki osobowej. Osoby te z perspektywy prawa pracy były traktowane gorzej, gdyż ich dotychczasowy staż pracy nie liczył się do przywilejów przeznaczonych dla pracowników – tłumaczy w rozmowie z „Wprost” Joanna Basińska, radca prawny w Kancelarii GWLEX.

Niesprawiedliwe zasady naliczania stażu pracy

Trzeba pamiętać, że to kontekst zatrudnienia i realia rynkowe często wpływały na formę zawieranych umów.

„W ocenie Ministerstwa Pracy jest to niesprawiedliwe. Wiele z tych osób nie miało możliwości wyboru, nie mogły po prostu wybrać sobie etatu. Były natomiast nierzadko wypychane np. na samozatrudnienie. Nie powinny być z tego powodu dłużej dyskryminowane” – czytamy na stronie resortu pracy.

Podobnego zdania jest ekspertka i, jak podkreśla, tzw. umowy śmieciowe były często wynikiem presji rynkowej, a nie świadomego wyboru pracowników.

– Pamiętajmy, że sposób wykonywania pracy nie zawsze był wolnym wyborem. W niektórych branżach lub środowiskach umowy cywilnoprawne były preferowane i pracownicy nie mieli możliwości podpisać umowy o pracę – mówi mec. Joanna Basińska.

Staż pracy po nowemu – co się zmieni?

Ekspertka wyjaśnia, że nadchodzące zmiany mają znaczenie nie tylko z perspektywy stażu pracy wliczanego do emerytury, ale także zmieniają sytuację w trakcie zatrudnienia, np. umożliwią uzyskanie urlopu w wymiarze 26 dni zamiast 20 dni, pozwolą otrzymać prawo do nagrody jubileuszowej lub dodatku stażowego, jeśli takie świadczenia przewidują regulacje wewnętrzne lub branżowe.

– Poprzednie lata pracy zostaną bowiem zaliczone zarówno do ogólnego, jak i do tzw. zakładowego stażu pracy. Zakładowy staż pracy ma znaczenie przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, wysokości odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę i odprawy pośmiertnej. Z kolei ogólny staż pracy, czyli okresy pracy u wszystkich pracodawców, jest konieczny do ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika oraz nabycia prawa do urlopu wychowawczego – wyjaśnia mec. Basińska.

Staż pracy po nowemu – co czeka pracowników i pracodawców?

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Pracy, znowelizowane przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Jak wyjaśnia resort „odpowiednio długie vacatio legis jest niezbędne, by pracodawcy mieli czas na ustalenie stażu pracy poszczególnych pracowników w świetle nowych przepisów, na dokonanie związanych z tym obliczeń, wprowadzenie ewentualnych zmian w przepisach zakładowych, jak również na zabezpieczenie środków na sfinansowanie nowych rozwiązań”.

– Każdy pracownik sam będzie musiał udowodnić okres zatrudnienia niepodlegającego zgłoszeniu do ZUS oraz zebrać odpowiednie dokumenty. W innych przypadkach możliwe jest złożenie przez pracowników wniosku o wydanie zaświadczenia przez ZUS, np. w postaci elektronicznej – wyjaśnia mec. Basińska.

Podkreśla, że dla pracodawców to będzie okres wytężonej pracy.

– Pracodawcy muszą mieć czas na ustalenie stażu pracy dla poszczególnych pracowników w świetle nowych przepisów i uzyskanych dokumentów. Wymaga to dokonania obliczeń lub wprowadzenia ewentualnych zmian w przepisach wewnątrzzakładowych. Ponadto może to oznaczać dla pracodawców istotny wzrost kosztów. Konsekwencją wprowadzenia nowej regulacji będzie większe obciążenie finansowe związane z wypłatą dodatkowych świadczeń – zauważa prawniczka.

Staż pracy po nowemu – sprawiedliwość na rynku pracy

Nowelizacja to niemal historyczna zmiana na polskim rynku pracy, która wpłynie na sytuację milionów osób.

– Cel wprowadzanych zmian jest czytelny – chodzi o wyrównanie szans w dostępie do niektórych świadczeń pracowniczych, które są powiązane ze stażem pracy, np. uzyskanie stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia zawodowego – mówi mec. Basińska.

Wyjaśnia, że w przypadku nakładania się okresów wykonywania pracy na innej podstawie prawnej aniżeli umowa o pracę z okresem pozostawania w stosunku pracy, do okresu zatrudnienia wliczać się będzie jeden z tych okresów.

– Co więcej, do stażu będzie wyjątkowo wliczany czas, gdy dana osoba nie podlegała ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym na podstawie odrębnych przepisów, np. podczas pandemii, zatrudnienia do 26 roku życia, korzystania z ulgi na start – zauważa prawniczka.

