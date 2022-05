Bramka JPK – jak działa? Jak z niej korzystać?

Ordynacja podatkowa jasno reguluje zasady korzystania z bramki JPK i generowania Jednolitych Plików Kontrolnych. Czym one są? Kto musi przesyłać pliki JPK i w jaki sposób należy to robić? Podpowiadamy!

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny, czyli w skrócie JPK, to wszelkie dokumenty księgowe firmy tworzone za pomocą programów komputerowych do tego przeznaczonych, czyli programów do księgowości, kontrolingu czy fakturowania. Przedsiębiorcy mają obowiązek wysyłki tych dokumentów do odpowiednich organów. Mogą otrzymać żądanie przesłania ich fragmentu lub całości, czyli np. wybranych faktur VAT, wyciągów bankowych z konta firmowego czy księgi przychodów i rozchodów. Obowiązkowym dokumentem, które przedsiębiorstwo musi wysyłać do Ministerstwa Finansów w każdym miesiącu podatkowym, jest JPK VAT z deklaracją, czyli ewidencja zakupów i sprzedaży VAT.

Obowiązek przesyłania dokumentów drogą elektroniczną jest określony w przepisach wprowadzonych w 2016 roku. Wynika z nich, że każda firma, która prowadzi księgowość za pomocą programów komputerowych lub używa ich do innych celów związanych z rozliczeniami w firmie, musi przygotowywać Jednolity Plik Kontrolny. Od 2020 roku obowiązek ten spoczywa zarówno na mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach będących podatnikami VAT, które muszą przesyłać plik JPK_VAT zawierający część deklaracyjną oraz ewidencyjną. Przesyłanie Jednolitych Plików Kontrolnych odbywa się przy użyciu bramki JPK.

Czym jest bramka JPK?

Bramka JPK jest narzędziem służącym do elektronicznej wysyłki Jednolitych Plików Kontrolnych. Korzystanie z niej może być całkowicie bezpłatne, bezpieczne oraz proste. Pliki są bowiem generowane automatycznie, dzięki czemu wysyłka nie jest czasochłonna i skomplikowana. Bramka obsługuje pliki JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_VAT, JPK_FA, JPK_FA_RR, JPK_KR, JPK_WB,JPK_MAG, JPK_PKPIR, JPK_EWP i umożliwia podpisanie dokumentów za pomocą Profilu Zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub podania wysokości kwoty przychodu.

Jak zbudowany jest Jednolity Plik Kontrolny?

Dokument nazywany Jednolitym Plikiem Kontrolnym zbudowany jest z siedmiu struktur:



JPK_KR – zawiera księgi rachunkowe,

JPK_WB – zawiera wyciąg bankowy,

JPK_FA – zawiera dokumenty zakupu i sprzedaży,

JPK_VAT – zawiera ewidencję zakupu i sprzedaży (konieczne jest wysyłanie go co miesiąc – zawiera informacje o kupionych i sprzedanych towarach i usługach, dane klientów i kontrahentów, wszelkie transakcje, stawki podatku),

JPK_MAG – zawiera informacje o stanach magazynowych,

JPK_EWP – zawiera ewidencję przychodów,

JPK_WB – zawiera podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Każdy z nich składa się z trzech sekcji, tj. sekcji nagłówkowej, merytorycznej oraz kontrolnej, które zawierają informacje dotyczące podmiotu składającego oświadczenie oraz dane gospodarcze. W JPK znajduje się więc m.in. NIP przedsiębiorcy, cel przedłożenia dokumentów, jak i data utworzenia pliku oraz sumy kontrolne, które umożliwiają weryfikację, czy dane zostały prawidłowo odczytane.

Gdzie znaleźć bramkę JPK?

Bramka JPK dostępna jest w internecie – zarówno za darmo, jak i odpłatnie, wszystko zależy od tego, w którym miejscu prześlesz pliki. Bezpłatne narzędzia znajdziesz na stronie rządowej podatki.gov.pl – tam możesz skorzystać z aplikacji e-mikrofirma, za pomocą której wygenerujesz pliki JPK_VAT i JPK_FA oraz stworzysz ewidencję VAT. Aplikacja jest również dostępna w e-Urzędzie Skarbowym. Kolejnym darmowym narzędziem udostępnionym przez Ministerstwo Finansów jest platforma Klient JPK 2.0, która umożliwia przesłanie wszystkich rodzajów JPK. Ponadto w sieci dostępne są różnego rodzaju komercyjne programy księgowe i aplikacje online, jednak za skorzystanie z nich trzeba zapłacić.

Jak korzystać z bramki JPK?

Korzystanie z tej formy przesyłania dokumentów księgowych jest naprawdę proste. By zyskać dostęp do narzędzia należy skorzystać z jednej z przeglądarek internetowych, bowiem bramka JPK jest dostępna online. Następnie należy wejść na stronę internetową Portalu Podatkowego i znaleźć zakładkę VAT, a następnie kliknąć w okienko Jednolity Plik Kontrolny.

Jak podpisać plik JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny?

W trosce o bezpieczeństwo i weryfikację przesłanych dokumentów należy je podpisać. Bramka JPK obsługuje kilka typów podpisów elektronicznych i akceptacji przesłanych danych. W tym celu można skorzystać z jednej wybranej metody – każda z nich jest w 100% bezpieczna. Należą do nich:

Profil Zaufany – jest to bezpłatna forma weryfikacji, która, nota bene, umożliwia załatwienie wielu innych spraw urzędowych przez internet. By podpisać JPK za pomocą Profilu Zaufanego, należy zalogować się na swoje konto ePuap, np. poprzez podanie loginu i hasła lub bankowość internetową.

– jest to bezpłatna forma weryfikacji, która, nota bene, umożliwia załatwienie wielu innych spraw urzędowych przez internet. By podpisać JPK za pomocą Profilu Zaufanego, należy zalogować się na swoje konto ePuap, np. poprzez podanie loginu i hasła lub bankowość internetową. Podpis kwalifikowany – by móc korzystać z elektronicznego podpisu kwalifikowanego, trzeba zaopatrzyć się w specjalny program komputerowy oraz kartę i czytnik kart. Taki zestaw to koszt ok. 300 zł. Za pomocą podpisu również można złożyć wiele innych wniosków przez internet i skorzystać z możliwości załatwienia spraw urzędowych zdalnie.

– by móc korzystać z elektronicznego podpisu kwalifikowanego, trzeba zaopatrzyć się w specjalny program komputerowy oraz kartę i czytnik kart. Taki zestaw to koszt ok. 300 zł. Za pomocą podpisu również można złożyć wiele innych wniosków przez internet i skorzystać z możliwości załatwienia spraw urzędowych zdalnie. Kwota przychodu – ostatnią możliwą metodą jest potwierdzenie dokumentów za pomocą podpisu kwotą przychodu. Polega na tym, że podatnik musi wpisać kwotę przychodu za określony rok podatkowy. Kwota ta musi być zgodna z kwotą widniejąca w rozliczeniu PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38, a w przypadku braku przychodu należy wpisać 0 zł. Ta opcja nie wiąże się z żadną opłatą dodatkową.

Jak wysłać plik JPK?

Sama wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego zajmuje kilka minut. Bramka JPK wymaga jedynie przesłania wymaganych plików, które należy umieścić w systemie za pomocą przycisku Dodaj. Warto jednak pamiętać, że jednorazowo można przesłać maksymalnie 60 000 faktur, a wysyłany plik nie może przekroczyć wielkości 100 MB. Jeśli jakikolwiek dokument znalazł się w programie przypadkowo, można go szybko i łatwo usunąć, przyciskając ikonkę kosza. Gdy proces przygotowania i przesłania dokumentów zakończy się, bramka JPK wygeneruje komunikat zawierający informację o wysłaniu pliku. Otrzymasz również numer referencyjny, dzięki któremu w dowolnym momencie sprawdzisz status wysłanych dokumentów.

Warto pamiętać, że od 1 października 2020 roku zarówno duzi przedsiębiorcy, jak i małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa będące podatnikami VAT mają obowiązek składania Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT za pośrednictwem bramki JPK. Czynność ta nie jest skomplikowana, bowiem system sam generuje plik na podstawie przesłanych plików. Narzędzie jest całkowicie bezpłatne, a można z niego skorzystać, odwiedzając stronę internetową Portalu Podatkowego. Uwierzytelnienie plików odbywa się za pomocą podpisu kwalifikowanego, Profilu Zaufanego lub podpisu za pomocą kwoty przychodów.

