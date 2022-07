Karta kierowcy – czym jest i jak działa?

Karta kierowcy to ustandaryzowany dokument respektowany w całej Unii Europejskiej. Jest ona wydawana kierowcom kierującym pojazdy powyżej 3.5 tony (samochody ciężarowe i autokary) lub przewożących więcej niż 9 osób, których pojazd jest wyposażony w tachograf. Taka karta jest obowiązkowa i służy za identyfikator dla kierowcy. Za jej nieposiadanie lub nieprawidłowe wykorzystywanie mogą grozić nawet kilkutysięczne mandaty. Czym jest dokładnie, do czego służy i jak ją uzyskać? Zapraszamy do lektury.