Palenie gałęzi i liści: kiedy to dozwolone, a kiedy grozi mandat?

Jesień to czas intensywnych prac w ogrodach, a jednym z problemów, z którymi mierzą się właściciele posesji, są sterty suchych liści i gałęzi. Wielu ludzi decyduje się na ich spalanie jako szybki sposób na pozbycie się organicznych odpadów. Ale czy taka praktyka jest legalna? Oto wyjaśnienie obowiązujących przepisów.

Przepisy dotyczące spalania gałęzi i liści

Zgodnie z polskim prawem, palenie gałęzi i liści na własnej posesji jest zabronione. Chociaż może wydawać się to skuteczną metodą pozbycia się roślin zaatakowanych przez szkodniki, nie jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami. Kwestie te reguluje ustawa o odpadach, a dokładnie art. 31 ust. 7. Przepisy te stanowią, że pozostałości roślinne mogą być spalane jedynie wtedy, gdy nie podlegają obowiązkowi selektywnej zbiórki odpadów.

Ze względu na to, że liście i gałęzie należą do kategorii bioodpadów, są one objęte tym obowiązkiem i nie mogą być spalane. Naruszenie tego zakazu może skutkować mandatem w wysokości nawet 500 zł, co jest uregulowane przez art. 145 Kodeksu wykroczeń.

Wyjątki od zakazu

Istnieją jednak sytuacje, w których spalenie gałęzi jest dopuszczalne. Na przykład w przypadku organizacji ogniska rekreacyjnego na prywatnej posesji, spalenie gałęzi może być legalne. Ważne jest jednak, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa, takich jak:

zakaz palenia w pobliżu materiałów łatwopalnych

zachowanie odległości co najmniej 4 metrów od sąsiedniej działki

spalenie w odległości minimum 10 metrów od miejsc przechowywania palnych płodów rolnych

utrzymanie odległości co najmniej 100 metrów od lasu

Dodatkowo, ognisko nie powinno powodować dużej ilości dymu ani nieprzyjemnych zapachów, dlatego należy używać tylko dobrze wysuszonych materiałów.

Przepisy zakazujące spalania odpadów roślinnych są szczególnie restrykcyjne w przypadku Rodzinnych Ogródków Działkowych. Zgodnie z regulaminem ROD, palenie jakichkolwiek odpadów, w tym roślinnych, jest zakazane. Niezastosowanie się do tych regulacji może skutkować wypowiedzeniem umowy dzierżawy. Ponadto, naruszenie tych przepisów na terenie ogródków działkowych grozi także karą grzywny.

Najprostszym i zgodnym z prawem sposobem na pozbycie się pozostałości roślinnych jest dostarczenie ich do lokalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się w każdej gminie. Alternatywnie, można zamówić specjalny pojemnik na odpady zielone u firmy wywożącej odpady.

Liście można również wykorzystać w bardziej praktyczny sposób – jako materiał do okrywania roślin na zimę. Pomaga to w ochronie roślin przed mrozem. Ważne jednak, by liście były zdrowe i suche. Można je także przetworzyć na kompost, który w przyszłości zasili glebę.

Gałęzie można z kolei spalić w ognisku rekreacyjnym lub rozdrobnić za pomocą specjalnej rozdrabniarki. Dzięki temu mogą one służyć jako ściółka lub dodatkowy materiał kompostowy.

Czytaj też:

Czy prawo zdąży opisać rzeczywistość? Sto lat zmianCzytaj też:

A co jeśli sztuczna inteligencja popełni przestępstwo? Prawo w pogoni za technologią