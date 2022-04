Branża FMCG – co to jest, ile można w niej zarobić, a także jakie są perspektywy zatrudnienia?

Branża FMCG to określenie często spotykane w prasie czy na portalach ogłoszeniowych. Jednak mamy z nim do czynienia tak naprawdę codziennie, kiedy idziemy do sklepu na zakupy, tylko nie zawsze mamy tego świadomość. A to właśnie pracownicy zatrudnieni w tej branży odpowiadają za powstanie produktu i jego dystrybucję m.in. na półki sklepowe. Ze względu na to, że jest to sektor, który nieustannie się rozwija, można tu znaleźć wiele ofert zatrudnienia. Czym wyróżnia się branża FMCG? Co warto wiedzieć o tym rynku, a także jakie możliwości zatrudnienia są w tej branży?

Co to jest branża FMCG i jakie produkty obejmuje?

FMCG to skrót od określenia w języku angielskim – Fast Moving Consumer Goods. Określa się nim produkty nazywane dobrami szybko zbywalnymi, czyli takimi, które klienci nabywają często, wręcz regularnie i zazwyczaj po okazyjnej cenie. Jakie produkty do nich zaliczamy? Przede wszystkim do tej grupy należą wszelkie produkty pierwszej potrzeby. W związku z tym zaliczymy do nich:

żywność - różne kategorie produktów, czyli pieczywo, nabiał, jajka, słodycze, produkty sypkie, makarony itp.,

- różne kategorie produktów, czyli pieczywo, nabiał, jajka, słodycze, produkty sypkie, makarony itp., środki higieniczne – mowa tu zarówno o produktach menstruacyjnych, jak i kosmetycznych, czyli wszelkich dezodorantach, żelach, balsamach, perfumach itp.,

– mowa tu zarówno o produktach menstruacyjnych, jak i kosmetycznych, czyli wszelkich dezodorantach, żelach, balsamach, perfumach itp., używki - czyli alkohol i papierosy,

- czyli alkohol i papierosy, leki – ale tylko te dostępne bez recepty.

Produkty szybko zbywalne konsumenci nabywają zawsze – niezależnie od tego, czy ich cena wzrasta czy nie, bo są one po prostu niezbędne danej osobie do normalnego funkcjonowania. W związku z tym, że jest to charakterystyczna branża, rzadko kiedy dopada ją finansowy kryzys. Wręcz jest ona najbardziej odporna na wszelkiego rodzaju tąpnięcia w gospodarce i zawirowania.

Branża FMCG a rynek zbytu

Produkty branży FMCG muszą być również gdzieś zbywane. Jak łatwo się domyślić, są to głównie powierzchnie sklepowe. Towary takie znajdziemy w sklepach – osiedlowych, hiper- i supermarketach, dyskontach. Dla funkcjonowania branży FMCG ważne są również odpowiednio zaopatrzone centra dystrybucyjne i produkcyjne.

Ze względu na to, że produkty szybko zbywalne są potrzebne do życia i raczej niezastąpione w codziennym funkcjonowaniu, branża FMCG dynamicznie się rozwija. Powstają nowe sklepy – zarówno stacjonarne, jak i internetowe. Dzięki temu konsumenci mają łatwy dostęp do tego typu produktów.

Dodatkowo, rynek FMCG nieustannie stara się dopasować do panujących trendów i na nie odpowiadać, więc nie dziwi fakt, że na sklepowych półkach pojawia się więcej produktów wegańskich, ekologicznych kosmetyków, czy produktów na wagę. Tym samym liderzy tego rynku są w stanie zagwarantować swoim klientom produkty pierwszej potrzeby i w najlepszej jakości, a to wszystko przy utrzymaniu jak najkorzystniejszej ceny. Od kilku lat światowi potentaci branży inwestują we własne sklepy zgodne z polityką zero waste, które wyróżniają się zdrową, certyfikowaną żywnością ekologiczną.

Największe firmy z branży FMCG

FMCG to bardzo zyskowna branża. Kiedy o niej mówimy, nie sposób wspomnieć o gigantach tego sektora, którzy mają w swoich rękach mnóstwo marek uwielbianych przez konsumentów. Wśród liderów branży FMCG wymienić należy firmy:

Nestlé,

Procter & Gamble,

PepsiCo,

Unilever,

Anheuser-Busch,

Coca Cola Company,

Kraft Foods,

L’Oreal,

AB-InBev,

JBS,

Tyson Food

British American Tobacco,

Philip Morris International.

Są to globalne przedsiębiorstwa, które cieszą się popularnością i zaufaniem konsumentów. Posiadają one ogromne budżety reklamowe i marketingowe, a także skuteczne strategie sprzedaży, dzięki temu od wielu lat udaje im się utrzymać w ścisłej czołówce i utrzymać dochody na odpowiednim poziomie.

Co wyróżnia rynek FMCG?

Branża FMCG przede wszystkim jest mocno zróżnicowana. Mamy tu bowiem do czynienia z różnymi towarami, niskimi cenami, a także dużym popytem i sprzedażą. Tym, co wyróżnia tę branżę, są również niskie marże, a także rozwinięte kanały dystrybucji. Nic dziwnego więc, że jest to sektor, w którym nie tylko łatwo można znaleźć pracę – ze względu na mnogość stanowisk możemy znaleźć zatrudnienie odpowiadające naszemu wykształceniu i doświadczeniu – ale także zbudować własny biznes ze stabilnymi dochodami.

Branża FMCG a rynek pracy

Z racji swoich cech charakterystycznych sektor dóbr szybko zbywalnych uważany jest za dobre miejsce pracy, ponieważ jest on perspektywiczny i dochodowy. Jeśli więc zależy Ci na dobrze płatnej, a także pewnej i stałej pracy, w branży FMCG z pewnością znajdziesz zajęcie. Ze względu na wielkość tego rynku, zapotrzebowanie na pracowników stale tu rośnie.

Kto może aplikować do pracy w tej branży? Wbrew pozorom wcale nie musisz mieć skończonych odpowiednich studiów. Osoby bez doświadczenia, które stawiają swoje pierwsze kroki w budowaniu kariery, również mogą mieć szansę na rozwój. Kluczowe jest tu bowiem wykazanie się poszukiwanymi w tej branży kompetencjami, a także chęcią zdobycia doświadczenia i nauki zawodu.

Jakie zawody są potrzebne w branży FMCG?

Branża FMCG to ciekawe miejsce pracy. Znajdziemy tu bowiem wiele różnych możliwości rozwoju, ponieważ obejmuje ona swoim zasięgiem kilka branż. Potrzeba tu zarówno sprzedawców, pracowników produkcji, magazynierów, kierowców, ale i handlowców, logistyków, marketingowców czy przedstawicieli handlowych.

Jest to branża, w której z pewnością dobrze odnajdą się osoby, które lubią kontakt z ludźmi, kreatywne i posiadające zmysł sprzedażowy – bowiem w FMCG istotny jest pomysł na przyciągnięcie uwagi klienta i zaspokojenie jego potrzeb. Trzeba szybko i skutecznie przekonać klienta, że to jest produkt, którego potrzebują. Dlatego też jest to branża stworzona dla marketingowców. Tutaj nic nie zdziała się bez chwytliwej reklamy, obserwowania rynku i zachowań konsumenckich. Specjalista ds. marketingu w branży FMCG zajmuje się szeroko rozumianą promocją – zarówno produktów, jak i wymyślaniem i prowadzeniem kampanii reklamowych. Monitoruje, jak wygląda poziom sprzedaży i analizuje go na bieżąco. Dodatkowo sprawdza, czy podejmowane działania promocyjne są skuteczne i dba o wizerunek firmy.

Innym niezbędnym zawodem w branży FMCG jest przedstawiciel handlowy. Bez niego sektor ten stałby w miejscu i nie przynosi oczekiwanych korzyści. Przedstawiciele handlowi głównie odpowiadają za to, jakie wyniki sprzedaży ma konkretny produkt. To oni kontaktują się z klientem i odpowiednio próbują go przekonać do zakupu danego produktu. Nie ma co ukrywać, że praca na tym stanowisku jest dość stresująca. Wymaga też podróży służbowych. Niezbędne są tu umiejętności komunikacyjne, otwartość na drugiego człowieka i cierpliwość.

W związku z tym, że FMCG jest branżą, która jest nastawiona na ciągły rozwój, jest to rynek pracy dobry dla osób, które chcą powiększać swoje umiejętności. Dużo się tu dzieje, potrzeba wielu ludzi do pracy, więc są spore szanse na zatrudnienie w tej branży. Dodatkowo ze względu na to, że jest to sektor odporny na zawirowania rynku, można liczyć na satysfakcjonujące wynagrodzenie, a także możliwość awansu.

FMCG a zarobki – ile można zarobić w tej branży?

Zarobki to temat, który zapewne najbardziej interesuje większość z nas. Oczywiście trudno wskazać jedną konkretną kwotę, gdyż wynagrodzenie w tej branży jest zależne od stanowiska, na jakim pracujemy, a także doświadczenia, czy miasta. Można jednak przyjąć średnie widełki dla poszczególnych stopni stanowisk. Mogą one wynosić od ok. 5 tys. zł do nawet 30-40 tys. zł na stanowiskach menadżerskich. Tym samym dyrektor sprzedaży lub marketingu może zarabiać od kilkunastu do kilkudziesięciu (40-50) tysięcy złotych miesięcznie. Z kolei kierownik marki otrzymuje zazwyczaj pensje w wysokości powyżej 10 tysięcy złotych, a analityk sprzedaży i kierownik produktu niewiele mniej, bo przeważnie ok. 9-10 tysięcy złotych na miesiąc.

W przypadku specjalisty do spraw marketingu zarobki kształtują się w przedziale 7-8 tysięcy złotych, podczas gdy przedstawiciel handlowy średnio otrzymuje pensję w wysokości 5-6 tysięcy złotych.

Czytaj też:

Właściciele lokalnych sklepów coraz bardziej doceniani przez Polaków