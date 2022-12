Czy Gorzów Wielkopolski to dobre miejsce na rozpoczęcie kariery zawodowej?

Kariera to dla wielu ważny element życia. W drodze rozwoju swojej drogi zawodowej ludzie uzyskują nowe umiejętności, poszerzają swoją wiedzę. Wraz z rozwojem własnych kompetencji mają szanse na otrzymanie prestiżowego stanowiska pracy w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku – nie tylko polskim, ale i zagranicznym. Dobra praca i realizacja kariery owocują wysokimi zarobkami, a standard życia osoby, która stale realizuje się zawodowo, ulega poprawie. Jednak nie tylko zarobki i prestiż są kluczowe w rozwoju kariery. Daje ona przede wszystkim poczucie spełnienia i satysfakcję z własnych osiągnięć.

Karmi również ambicję, pozwalając wspinać się coraz to wyżej na szczeble hierarchii zawodowej. Dzięki ambicji realizujemy własne cele, mamy siłę do pokonywania trudności. Jednak niektórzy na swojej drodze życiowej mają tych trudności więcej. W pewnym stopniu to urodzenie determinuje nasz dostęp do dóbr. Duże znaczenie w tym zakresie ma miejscowość. Znacznie łatwiej jest się rozwinąć zawodowo w dużym mieście wojewódzkim niż na wsi. Na to, czy miasto stanowi dobre miejsce do rozwoju kariery, wpływa wiele czynników.

Co wpływa na potencjał rozwoju kariery w mieście?

Ocena miasta pod względem możliwości rozwoju kariery wymaga analizy:



Dostępności miejsc pracy – ważne jest to, by w serwisach pracy widniało wiele ogłoszeń skierowanych do osób, dopiero wchodzących na rynek pracy. Najtrudniej jest zrealizować ten pierwszy krok. Pracodawcy zwykle oczekują doświadczenia, dlatego trudno jest rozpocząć karierę.

Warunki pracy – ciężko rozwinąć karierę pracując w firmie, która nie daje nam satysfakcji. Dlatego tak ważne jest, by w mieście funkcjonowali pracodawcy, którzy dbają o komfort pracy zatrudnionych. Oferty pracy w mieście powinny zatem oferować stabilną pracę, umowę, benefity, dobre wynagrodzenie, gwarantować szkolenia zawodowe i integrować pracowników.

Infrastruktura miasta – to, jak miasto jest zbudowane, ma ogromny wpływ. W dużych miastach łatwiejsza jest komunikacja, pracownicy mogą dojechać do pracy, szczególnie jeśli znajduje się w centralnym punkcie miejscowości.

Różnorodność branż – ludzie różnią się od siebie zainteresowaniami i planami na życie. Dobre pod względem rozwoju kariery jest miasto, w którym funkcjonują pracodawcy działający w różnych branżach. Dzięki temu kandydat niezależnie od wykształcenia może poprowadzić swoją karierę.

Edukacja i szkolenia – zanim kandydat zacznie pracę, najpierw musi zdobyć kwalifikacje, które otworzą przed nim możliwości zatrudnienia. Szanse na rozwój kariery podnosi obecność szkół średnich o różnych profilach, szkół wyższych i centrów szkoleniowych.

Jakie możliwości rozwoju stwarza Gorzów Wielkopolski?

Gorzów Wielkopolski to całkiem duże miasto, w którym działa wiele firm i organizacji administracyjnych. W mieście odbywają się także imprezy, rozwija się kultura i sztuka. Duże znaczenie w funkcjonowaniu miasta pełni przemysł. Gorzów Wielkopolski jest miastem dobrze skomunikowanym. Po miejscowości poruszają się autobusy i tramwaje każdego dnia dowożące ludzi do pracy. Transport kolejowy umożliwia dotarcie do miasta również z oddalonych miejscowości. W Gorzowie start w rozwoju kariery stanowią licea, technika, szkoły branżowe i szkoły wyższe kształcące m.in. medyków, przyszłych kierowników, informatyków, czy mechaników.

W Gorzowie bezrobocie jest niskie – znacznie poniżej wartości średniej dla całego kraju. Miasto stanowi bardzo dobry region do inwestycji. Dlatego też funkcjonuje tam wiele firm w szczególności w obszarze przemysłu chemicznego i energetycznego. Działają przedsiębiorstwa farmaceutyczne, włókiennicze, firmy branży motoryzacyjnej i spożywczej. Obszary te generują miejsca pracy zarówno dla pracowników fizycznych, jak i umysłowych. Przeglądając oferty pracy w Gorzowie Wielkopolskim, można zauważyć, że wiele propozycji dotyczy firm o stabilnej sytuacji na rynku, które funkcjonują już od wielu lat i gwarantują długoletnią współpracę.

W mieście działa także kilka znanych marek, które przyczyniają się do rozwoju kariery. Przykład takiej firmy stanowi zakład produkcyjny grupy Volkswagen. Współpraca z tak znaną marką oznaczona w CV to doskonały punkt zaczepienia dla rozwoju bogatej kariery w przyszłości. W Gorzowie Wielkopolskim łatwo poprowadzić swoje życie zawodowe w branży finansów i ubezpieczeń, ponieważ działa tam wiele banków i firm w obszarze finansów i rachunkowości. Gorzów to miasto, które przyciąga inwestorów z Polski i z zagranicy. Powstają zatem coraz to nowsze i bardziej innowacyjne miejsca pracy. To stanowi doskonałe pole do rozwoju kariery niezależnie od branży.

Gorzów Wielkopolski – perspektywy pracy dla młodych osób

Trudno jest znaleźć pracę jako osoba młoda, która dopiero co ukończyła swoją edukację I jeszcze nie zdążyła zdobyć doświadczenia. Na szczęście w Gorzowie Wielkopolskim znajdują się firmy, które oferują rozwój w ramach odbycia praktyk i staży. Praktyki odbywają się w ramach kształcenia zawodowego, np. podczas studiów, czy nauczania w technikum. Staż jest natomiast formą zdobywania doświadczenia zwykle już po zakończeniu edukacji. O staż można się postarać indywidualnie, nawiązując współpracę z pracodawcą w firmie, która znana jest z możliwości rozwoju. Często po zakończeniu stażu kandydat ma szansę na stałe związanie z firmą. Staże i praktyki dają pierwsze doświadczenia zawodowe, budują kontakty, które mogą w przyszłości zaowocować współpracą i rozbudową kariery. To także świetny wpis do CV i komunikat dla pracodawcy, że kandydat jest osobą ambitną.

Jak rozpocząć swoją karierę w Gorzowie Wielkopolskim?

Rozwój kariery należy rozpocząć od zaplanowania jej ścieżki. Trzeba wybrać branżę i zawód, w którym kandydat chce się realizować. Warto wyznaczyć sobie cele i marzenia, które na każdym kroku motywują do podejmowania działań. Ważnym czynnikiem jest także podniesienie swoich kwalifikacji. Należy brać udział w szkoleniach i kursach. Dobrą praktyką jest rozwinięcie swojego profilu na LinkedInie i aktywna publikacja treści branżowych. Kandydat, który rozwinie swoją karierę w mieście, może w przyszłości pomóc w karierze innym osobom, zakładając własną firmę. Pracownicy, którzy osiągnęli w Gorzowie już wszystko, co planowali, mogą wyjść ze swojej strefy komfortu i spróbować swoich sił w innym mieście. Lista osób, które urodziły się w mieście obejmująca m.in. reżyserów, sportowców, artystów, czy polityków dowodzi, że praca w Gorzowie Wielkopolskim umożliwia rozwinięcie kariery zawodowej.

