Urlop na poszukiwanie pracy. Komu przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy?

Urlop na poszukiwanie pracy przysługuje pracownikom w szczególnej sytuacji. Dotyczy tylko osób, które były zatrudnione w ramach umowy o pracę (niezależnie od tego, czy umowa obejmowała czas określony czy nieokreślony) i otrzymały od pracodawcy wypowiedzenie. W tym trudnym momencie, w którym pracownik wie, że wkrótce pozostanie bez dochodu, może skorzystać ze specjalnego przywileju, jakim jest poszukiwanie nowej pracy w czasie okresu wypowiedzenia.

Komu przysługuje urlop na poszukiwanie pracy?

Urlop na poszukiwanie pracy to tzw. zwolnienie na poszukiwanie pracy. Przysługuje pracownikowi, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę. W czasie przynajmniej dwutygodniowego wypowiedzenia każdy pracownik ma prawo do poszukiwania nowej pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – pod warunkiem, że złoży odpowiedni wniosek. Wymiar urlopu na poszukiwanie pracy jest uzależniony od okresu wypowiedzenia.

Jak otrzymać dni wolne na poszukiwanie pracy?

Aby skorzystać z przywileju posiadania dni wolnych na uczęszczanie na rozmowy kwalifikacyjne, należy złożyć u obecnego pracodawcy wniosek. We wniosku trzeba zaznaczyć, że potrzebujemy dnia wolnego na poszukiwanie pracy, do czego mamy prawo (art. 37 Kodeksu Pracy). Jeśli umowa o pracę została rozwiązana z winy pracodawcy, mamy prawo do skorzystania z tego przywileju.

Kiedy nie przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy?

Urlop na poszukiwanie pracy nie przysługuje w sytuacji, w której to pracownik rozwiązał umowę z pracodawcą. Jeśli odchodzi z firmy dobrowolnie, bo szuka innych możliwości rozwoju, chce zmienić branżę czy przeprowadza się do innego miasta, nie może ubiegać się u przełożonego o przyznanie dni wolnych na poszukiwanie nowego miejsca zatrudnienia.

Ile wynosi urlop na poszukiwanie pracy?

Zwolnienie na poszukiwanie pracy wynosi:

2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;

3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 361 § 1.

Od czego zależy okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Wynosi:

2 tygodnie – przy umowie o pracę nieprzekraczającej 6 miesięcy

1 miesiąc – przy umowie o pracę na co najmniej 6 miesięcy

3 miesiące – przy umowie o pracę na minimum 3 lata

Czytaj też:

Czy w 2025 roku pensja minimalna wzrośnie dwa razy?Czytaj też:

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?