35 dni urlopu wypoczynkowego. Od kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Urlop wypoczynkowy należy się wszystkim osobom zatrudnionym w ramach umowy o pracę. Wymiar urlopu może być różny i jest uzależniony od stażu pracy. Osoby o stażu pracy mniejszym niż 10 lat mają 20 dni urlopu wypoczynkowego do wykorzystania, a te, które pracują dłużej – 26 dni.

Sytuacja może już wkrótce się zmienić, bo nowe propozycje zmian w Prawie pracy obejmują wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 35 dni.

Od czego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego?

Głównym czynnikiem, decydującym o tym, czy dana osoba otrzymuje 20 czy 26 dni urlopu, jest staż pracy. W wyliczaniu liczby dni należnego urlopu brane jest pod uwagę również wykształcenie. Za ukończenie szkoły wyższej przysługuje 8 lat, szkoły policealnej 6 lat, szkoły średniej 5 lat.

35 dni urlopu wypoczynkowego – od kiedy?

O propozycjach wydłużenia urlopu wypoczynkowego co jakiś czas robi się głośno w mediach. Ostatnio temat przywrócił NSZZ „Solidarność”, który zaproponował Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dłuższy urlop wypoczynkowy dla przedstawicieli wszystkich zawodów. Urlop ten miałby wynosić 35, a nie 26 dni. Propozycje związkowców zakładają jednak, że urlop byłby wydłużany powoli, co oznacza, że nie dostalibyśmy od razu pełnych 35 dni do wykorzystania.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie odniosło się jeszcze w żaden sposób do tych propozycji.

