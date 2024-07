Czy pracodawca musi zapłacić pracownikowi za zaległy urlop?

Urlop zaległy to rzecz, której pracodawcy nie lubią. Jeśli pracownik w porę nie wykorzysta urlopu, później dni wolne mogą kumulować się z bieżącymi nieobecnościami, co skutkuje dłuższym przestojem w pracy. Choćby z tego względu pracodawcy starają się wysyłać pracowników na urlopy w terminie. Istnieje jednak jeszcze jedna przyczyna – jeśli pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, pracodawca może ponieść karę.

Co to jest urlop zaległy?

Urlop zaległy to niewykorzystany z poprzedniego roku kalendarzowego urlop wypoczynkowy, który należy się pracownikowi zatrudnionemu w ramach umowy o pracę. Urlop ten może jednak przepaść, jeśli pracownik nie wykorzysta go w terminie. Przepisy mówią jasno, do kiedy pracownik może odebrać zaległy urlop.

Do kiedy pracownik musi wykorzystać urlop zaległy?

Prawo urlopu zaległego reguluje art. 168 Kodeksu pracy. Termin na wykorzystanie zaległego urlopu upływa 30 września danego roku. Co ciekawe, jeśli pracownik nie wykorzysta całego przysługującego mu urlopu (którego wymiar może być różny w zależności od stażu pracy), pracodawca może ponieść konsekwencje. Jak przewiduje Kodeks pracy, kara może wynosić nawet do 30 tysięcy złotych. To wystarczająca motywacja dla przełożonych, by wysyłać podwładnych na urlopy.

Czy za zaległy urlop można otrzymać ekwiwalent?

Niektórzy pracownicy sądzą, że jeśli nie pójdą na urlop w wyznaczonym terminie, to pracodawca będzie musiał im za to zapłacić. Okazuje się, że to działanie niezgodne z prawem. Ekiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop należy się tylko wtedy, gdy pracownik rozstaje się z pracodawcą i zmienia pracę. W innym przypadku pracodawca nie powinien wypłacać pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia, ale wysłać go na zaległy urlop do 30 września.

Czytaj też:

Zwolnienie lekarskie podczas urlopu. Czy można iść na L4 na urlopie?