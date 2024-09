Będzie nowy wiek emerytalny w Polsce? Jest komentarz ministerstwa

Dyskusja na temat podniesienia wieku emerytalnego co jakiś czas wraca do mediów. Nie da się zaprzeczyć, że wiek emerytalny w Polsce jest jednym z niższych w Europie. W krajach zrzeszonych w ramach Unii Europejskiej średni wiek emerytalny wynosi 64,3 lata dla mężczyzn i 63,5 lata dla kobiet, podczas gdy w Polsce jest to kolejno 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Europa się starzeje

Eksperci mówią, że i my nie unikniemy podniesienia wieku emerytalnego. Europa się starzeje, a seniorzy mają coraz większy udział w całkowitej liczbie ludności. Najwięcej osób po 65. roku życia w przełożeniu na liczbę ludności notuje się we Włoszech (ponad 22 procent). Niemal tyle samo (22 proc.) jest w Grecji czy w Portugalii (ponad 21 proc.). Starzenie się społeczeństwa wymusza zmiany na rynku pracy, a wzrost długości życia przyczynia się do przesunięcia granic wieku emerytalnego.

Czy w Polsce będzie wyższy wiek emerytalny?

Polacy boją się podniesienia wieku emerytalnego, a politycy doskonale pamiętają, jak ten eksperyment skończył się poprzednim razem. Z tego powodu każda wzmianka o ponownym przesunięciu granic wieku, w którym można iść na emeryturę, wywołuje żywe reakcje w społeczeństwie.

Eksperci mówią, że nie unikniemy tej zmiany. Rząd jednak na razie nie planuje podjąć żadnych kroków w tej kwestii, a ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oficjalnie zdementowała pogłoski o zrównaniu wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn.

„Aby nie było żadnych wątpliwości: nie planujemy podnoszenia wieku emerytalnego” – powiedziała ministra na antenie Radia Zet 26 września.

Ile wynosi średnia emerytura? Kobiety otrzymują mniej niż mężczyźni

