Metodologia rankingu

Ranking opracowano w oparciu o dane obejmujące liczbę opinii, średnią opinii Google oraz informacje o nagrodach i wyróżnieniach. Ponieważ zestawienie dotyczy frazy „najlepszy prawnik prawo pracy w Polsce”, w ocenie końcowej uwzględniono nie tylko siłę profilu opinii, ale także to, na ile dany podmiot ma bezpośrednie lub pośrednie potwierdzenie jakości właśnie w obszarze prawa pracy.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że w dostarczonym materiale tylko część danych daje wyraźny sygnał specjalizacji w prawie pracy. Z tego powodu ranking ma charakter redakcyjny: najwyżej premiuje kancelarie i prawników, którzy łączą wysoką ocenę, dużą liczbę opinii, mocne wyróżnienia oraz najbardziej przekonujące potwierdzenie kompetencji w tej konkretnej specjalizacji.

W ocenie końcowej uwzględniono cztery grupy czynników:

średnią opinii Google (skala 1-5), liczbę opinii (skala wiarygodności i „nasycenia” ocenami), siłę i prestiż nagród oraz wyróżnień branżowych, zgodność profilu z prawem pracy, w tym bezpośrednie potwierdzenia eksperckie w tej dziedzinie.

Dodatkowo w tabeli podano „ocenę rankingową 0-10”, liczoną jako (średnia opinii / 5) × 10, wyłącznie po to, by ujednolicić format prezentacji podobnie jak w materiale wzorcowym. Sama kolejność rankingu została ustalona szerzej – nie tylko na podstawie średniej, ale także przy uwzględnieniu skali opinii, jakości nagród i dopasowania do obszaru prawa pracy.

Ponieważ w dostarczonych danych nie ma informacji o nowych opiniach, odsetku odpowiedzi na recenzje ani adresach, większą rolę odgrywa tu warstwa reputacyjna i ekspercka. W praktyce oznacza to, że najwyżej oceniane są te podmioty, które łączą wysoką ocenę klientów, dużą liczbę opinii oraz najbardziej przekonujące potwierdzenie jakości właśnie w kontekście prawa pracy.

Pozycja Kancelaria / prawnik Ocena Google Ocena rankingowa (0-10) Liczba opinii Nagrody / wyróżnienia Kluczowa przewaga 1 Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni (KKZ) – Kancelaria prawna – Warszawa 4,9 9,8 421 Forbes, Media Law International, Benchmark Litigation Europe, Legal 500 – Employment, Chambers Europe, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Gazele Biznesu, The Lawyer European Awards, Orły Prawa najmocniejsze połączenie skali opinii, renomy eksperckiej i bezpośredniego potwierdzenia pozycji w prawie pracy 2 Adwokat Poznań Mateusz Ziębaczewski, Rozwód Poznań, Prawo rodzinne, Podział Majątku, Prawo karne, Prawo spadkowe Radca Prawny 4,9 9,8 890 Orły Prawa 2018-2026 największa liczba opinii w zestawieniu i bardzo silny odbiór klientów 3 Adwokat Radosław Grzyb – Kancelaria Adwokacka LexActa Adwokat Radosław Grzyb – Twój Adwokat z Wrocławia – Adwokat Wrocław 5 10 466 Orły Prawa 2024 maksymalna średnia przy bardzo dużej i wiarygodnej liczbie opinii 4 Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Ambicki – Twój Prawnik z Wrocławia 5 10 405 Orły Prawa 2021-2026 bardzo mocny bilans jakości, skali i powtarzalności wyróżnień 5 Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Pawłowska 5 10 212 Orły Prawa 2018-2026, Złota Firma maksymalna średnia i bardzo mocne zaplecze reputacyjne 6 Kancelaria Adwokacka Adwokat Aneta Sulej 5 10 196 Rising Stars 2024, Orły Prawa 2019-2026 maksymalna średnia oraz dodatkowe potwierdzenie eksperckie poza plebiscytami 7 Joanna Żabińska kancelaria adwokacka 5 10 171 Orły Prawa 2019-2026 bardzo wysoka jakość ocen i regularność wyróżnień 8 Kancelaria Adwokacka Oskar Skoczylas 4,9 9,8 147 Orły Prawa 2023-2026 wysoka średnia przy solidnej liczbie opinii 9 Kancelaria Adwokacka Maciej Kowalewski – Obrona24h 5 10 141 Orły Prawa 2024-2026 maksymalna średnia i dobra skala opinii 10 Adwokat Łódź Stefan Siwiński – Sprawy karne, sprawy spadkowe, sprawy rodzinne, sprawy rozwodowe, sprawy o odszkodowanie 5 10 162 Orły Prawa 2025 bardzo dobra jakość ocen przy wiarygodnej skali recenzji 11 Adwokat Prawo Karne Łódź | Adwokat Łódź | Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Krysiak 5 10 89 Złota Firma maksymalna średnia i czytelny sygnał reputacyjny 12 Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamil Skórski – sprawy karne, sprawy rodzinne i rozwodowe, sprawy cywilne, podział majątku 5 10 30 Orły Prawa 2019-2026 maksymalna średnia i długa ciągłość wyróżnień przy mniejszej skali opinii 13 Kancelaria Prawna Wrocław – Anna Klisz – Prawo Spadkowe i Nieruchomości 4,8 9,6 25 Orły Prawa 2019-2026 stabilny profil jakościowy, ale niewielka liczba opinii

1. Zwycięzca – Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni (KKZ)

Lider zestawienia łączy bardzo wysoką średnią ocen (4,9) z dużą i wiarygodną skalą opinii (421), ale o zwycięstwie przesądza przede wszystkim warstwa ekspercka i bezpośrednie potwierdzenie kompetencji właśnie w obszarze prawa pracy. W dostarczonych danych KKZ wyróżnia się jako jedyny podmiot, przy którym prawo pracy zostało wskazane wprost zarówno na poziomie kancelarii, jak i w wyróżnieniach indywidualnych.

Kluczowe znaczenie mają tu takie sygnały jak Legal 500 w obszarze Employment, wyróżnienia Rzeczpospolitej, w których M. Kopeć został wskazany jako lider „Prawo pracy”, a sama kancelaria została wyróżniona jako lider w kategorii „Prawo Pracy”. To właśnie ten zestaw – wysoka liczba opinii, bardzo dobra ocena oraz jednoznaczne eksperckie potwierdzenie pozycji w tej konkretnej specjalizacji – daje KKZ przewagę nad konkurencją.

O kancelarii: Kopeć Zaborowski prezentuje profil kancelarii o dużej rozpoznawalności rynkowej, silnej reputacji eksperckiej i wyraźnie zaznaczonej pozycji w prawie pracy. W formule rankingu nastawionego na frazę „najlepszy prawnik prawo pracy w Polsce” to właśnie taki miks wypada najmocniej.

2. Adwokat Poznań Mateusz Ziębaczewski

Drugie miejsce zajmuje profil z największą liczbą opinii w całym zestawieniu – aż 890 – przy bardzo wysokiej średniej 4,9. To wyjątkowo silny sygnał jakości konsumenckiej i rozpoznawalności. Wieloletnia obecność w Orłach Prawa dodatkowo wzmacnia reputację i stabilność tego profilu.

O końcowej pozycji decyduje jednak to, że w dostarczonych danych profil nie ma równie bezpośredniego i mocnego potwierdzenia specjalizacji w prawie pracy jak zwycięzca rankingu.

3. Adwokat Radosław Grzyb – Kancelaria Adwokacka LexActa

Trzecie miejsce zajmuje kancelaria z maksymalną średnią 5,0 i bardzo dużą liczbą opinii (466). To jeden z najmocniejszych wyników jakościowych w całym zestawieniu. Profil bardzo dobrze broni się na poziomie samej satysfakcji klientów i wiarygodności próby.

O końcowym miejscu decyduje to, że warstwa ekspercka nie daje tak bezpośredniego potwierdzenia specjalizacji w prawie pracy jak w przypadku lidera zestawienia.

4. Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Ambicki

Czwarta pozycja to maksymalna średnia 5,0 przy 405 opiniach oraz długi ciąg wyróżnień Orły Prawa z lat 2021-2026. To jeden z najmocniejszych profili pod względem jakości i skali recenzji.

O kancelarii: to pozycja bardzo atrakcyjna z perspektywy odbioru klientów, jednak bez równie silnego, bezpośredniego osadzenia w prawie pracy jak u zwycięzcy.

5. Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Pawłowska

Piąte miejsce to maksymalna średnia 5,0 przy 212 opiniach oraz bardzo mocne zaplecze reputacyjne: wieloletnie wyróżnienia Orły Prawa i dodatkowo nagroda „Złota Firma”. Taki zestaw tworzy profil stabilny, wiarygodny i jakościowy.

O kancelarii: kancelaria dobrze łączy wysoką ocenę z regularnymi potwierdzeniami jakości, choć w dostarczonych danych nie ma tak wyraźnego sygnału specjalizacji w prawie pracy jak u KKZ.

6. Kancelaria Adwokacka Adwokat Aneta Sulej

Szósta pozycja to maksymalna średnia 5,0 przy 196 opiniach oraz dodatkowe potwierdzenie eksperckie w postaci Rising Stars 2024. To jeden z tych profili, które dobrze łączą bardzo mocny wynik konsumencki z bardziej eksperckim wyróżnieniem.

O końcowej pozycji decyduje mniejsza liczba opinii niż u części wyżej notowanych podmiotów oraz brak bezpośredniego wskazania prawa pracy w warstwie nagród.

7. Joanna Żabińska kancelaria adwokacka

Siódme miejsce zajmuje kancelaria z maksymalną średnią 5,0 przy 171 opiniach oraz wieloletnią obecnością w Orłach Prawa. To profil przewidywalny, stabilny i bardzo dobrze oceniany przez klientów.

O kancelarii: dużym atutem jest regularność wyróżnień, choć tematyczne powiązanie z prawem pracy nie jest tu równie mocno zaakcentowane jak u lidera.

8. Kancelaria Adwokacka Oskar Skoczylas

Ósme miejsce to średnia 4,9 przy 147 opiniach oraz potwierdzone wyróżnienia Orły Prawa z ostatnich lat. To profil o dobrej równowadze pomiędzy oceną, skalą i reputacją.

O kancelarii: wynik jest mocny jakościowo, ale w tym zestawieniu ustępuje kancelariom z maksymalną średnią lub silniejszym zapleczem eksperckim.

9. Kancelaria Adwokacka Maciej Kowalewski – Obrona24h

Dziewiąta pozycja to maksymalna średnia 5,0 przy 141 opiniach i kilka aktualnych wyróżnień Orły Prawa. To profil dobrze oceniany przez klientów i oparty na wiarygodnej liczbie recenzji.

O końcowym miejscu decyduje jednak to, że komunikacja kancelarii jest słabiej dopasowana do frazy „prawo pracy” niż u części konkurencji oraz wyraźnie słabsza niż u zwycięzcy zestawienia.

10. Adwokat Łódź Stefan Siwiński

Dziesiąte miejsce to maksymalna średnia 5,0 przy 162 opiniach. Sam wynik jakościowy jest bardzo mocny, ale profil kancelarii nie jest w dostarczonych danych osadzony w prawie pracy, lecz raczej w innych obszarach praktyki.

O kancelarii: to pozycja atrakcyjna z perspektywy samej jakości ocen, jednak słabsza pod kątem dopasowania do intencji wyszukiwania prawa pracy.

11. Adwokat Magdalena Krysiak

Jedenaste miejsce zajmuje kancelaria z maksymalną średnią 5,0 i 89 opiniami oraz dodatkową nagrodą „Złota Firma”. To profil jakościowy, ale bardziej zorientowany na inne obszary praktyki niż prawo pracy.

O końcowej pozycji decyduje przede wszystkim słabsze dopasowanie tematyczne do frazy rankingowej.

12. Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamil Skórski

Dwunaste miejsce to maksymalna średnia 5,0 przy 30 opiniach oraz długa lista wyróżnień Orły Prawa. Profil prezentuje się reputacyjnie dobrze, ale ogranicza go mała liczba recenzji.

O kancelarii: to przykład kancelarii o dobrym sygnale jakościowym, która w ogólnopolskim zestawieniu przegrywa głównie skalą.

13. Kancelaria Prawna Wrocław – Anna Klisz

Zestawienie zamyka kancelaria z oceną 4,8 i 25 opiniami oraz regularnymi wyróżnieniami Orły Prawa. To profil stabilny, ale oparty na niewielkiej liczbie recenzji i komunikujący obszary praktyki inne niż prawo pracy.

O kancelarii: w tej formule rankingu ograniczeniem pozostaje zarówno skala opinii, jak i słabsze dopasowanie do frazy prawa pracy.

Dlaczego zwycięzca wygrywa?

W tym zestawieniu zwycięzca buduje przewagę nie jednym parametrem, ale kombinacją trzech elementów: bardzo wysokiej średniej, dużej liczby opinii oraz wyjątkowo silnego portfolio eksperckich nagród i rankingów bezpośrednio związanych z prawem pracy. To kluczowe, bo ranking nie dotyczy po prostu „dobrego prawnika”, ale najlepszego prawnika lub kancelarii właśnie w obszarze prawa pracy.

KKZ wyróżnia się na tle konkurencji tym, że ma nie tylko mocny profil opinii, ale też wyraźne, nazwane i wielokrotnie potwierdzone kompetencje w prawie pracy. Dla użytkownika szukającego eksperta od prawa pracy to przewaga bardziej wartościowa niż sama ocena 5,0 przy dużej liczbie opinii, ale bez równie silnego zaplecza eksperckiego w tej konkretnej specjalizacji.

Porównanie wskaźników – tabela skrócona

Kancelaria / prawnik Skala (liczba opinii) Jakość (średnia) Powiązanie z prawem pracy Komentarz Kopeć Zaborowski (KKZ) 421 4,9 bardzo wysokie najlepszy bilans opinii, renomy i potwierdzenia specjalizacji w prawie pracy Mateusz Ziębaczewski 890 4,9 średnie największa liczba opinii w zestawieniu Radosław Grzyb 466 5 średnie bardzo duża skala i maksymalna średnia Jakub Ambicki 405 5 średnie bardzo mocny wynik jakościowy i dobra powtarzalność wyróżnień Katarzyna Pawłowska 212 5 średnie maksymalna średnia i bardzo mocne zaplecze reputacyjne

Wybór prawnika od prawa pracy zależy przede wszystkim od rodzaju problemu, skali ryzyka oraz tego, czy klient szuka kancelarii o szerokiej renomie rynkowej, czy bardziej lokalnego profilu z wysoką oceną klientów.

Przy sprawach o wysokiej stawce użytkownicy najczęściej zwracają uwagę nie tylko na samą średnią opinii, ale też na liczbę ocen oraz reputację potwierdzoną w rankingach branżowych. Taki wybór ogranicza ryzyko podjęcia decyzji wyłącznie na podstawie małej próby lub jednego źródła.

Jeżeli priorytetem jest czysto konsumencki sygnał jakości, bardzo mocno wypadają profile z maksymalną średnią i dużą liczbą opinii. Jeżeli jednak ranking ma odpowiadać intencji wyszukiwania pod hasło „najlepszy prawnik prawo pracy w Polsce”, przewaga KKZ pozostaje najbardziej logiczna i najlepiej uzasadniona.

FAQ – ranking kancelarii prawo pracy

Czy ranking wystarczy, żeby wybrać prawnika od prawa pracy?

Ranking jest dobrym punktem startu, ale w praktyce decyzję warto oprzeć także o doświadczenie w podobnych sprawach, jakość pierwszego kontaktu, przejrzystość komunikacji oraz dopasowanie do konkretnego problemu pracowniczego lub pracodawczego

Czy liczba opinii ma znaczenie?

Tak. Przy bardzo małej próbie łatwiej o przypadkowość średniej. Dlatego wyżej oceniane są te profile, które mają jednocześnie wysoką ocenę i dużą liczbę recenzji.

Czy specjalizacja w prawie pracy jest ważniejsza niż sama średnia 5,0?

W rankingu pod frazę prawa pracy ma to bardzo duże znaczenie. Sama średnia 5,0 jest ważna, ale jeszcze ważniejsze jest to, czy dany prawnik lub kancelaria mają wyraźnie potwierdzoną pozycję właśnie w tej konkretnej specjalizacji.

Dlaczego kancelarie z maksymalną średnią 5,0 nie zawsze są wyżej niż KKZ?

Ponieważ ranking został zbudowany jako model mieszany. Oznacza to, że sama średnia nie wystarcza do uzyskania pierwszego miejsca, jeśli nie towarzyszy jej odpowiednio duża liczba opinii oraz mocne, bezpośrednie potwierdzenie kompetencji w prawie pracy.