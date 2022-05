Global sourcing – co to jest?

Global sourcing – co to oznacza?

Propagowanie regionalnych produktów jest korzystne i wspiera polskich dostawców. Niestety nie wszystkie rodzaje produktów można pozyskać na miejscu. Przedsiębiorcy z całego świata wymieniają się produktami, napędzając gospodarkę i polepszając pozycję swojej firmy na arenie międzynarodowej.

Global sourcing to termin związany z tym procesem. Określenia złożone jest z dwóch wyrazów. Globalz języka angielskiego oznacza światowy, a sourcing oznacza zaopatrzenie. Jest to jedna ze strategii zarządzania łańcuchem dostaw. Schemat postępowania strategii global sourcing zakłada pozyskiwanie produktów, komponentów produkcyjnych, towarów, czy usług z globalnych źródeł. Strategia związana jest z zasadami outsourcingu, ponieważ firma powierza pewne obszary swojej działalności zewnętrznym kontrahentom. Przedsiębiorstwo poszukuje korzystnych cenowo partnerów na międzynarodowych rynkach. Global sourcing umożliwia obniżenie kosztów produkcji i dystrybucji produktów. Skupia się na takich rynkach, które zapewniają niskie koszty jednostkowe, opłacalne nawet przy wysokich kosztach transportu.

Firmy, które wykorzystują strategię global sourcing, wypracowują kontakty z przedsiębiorstwami różnych branż na rynku międzynarodowym, co przy budowaniu dobrych relacji z dostawcami na całym świecie gwarantuje efektywny łańcuch dostaw. Przedsiębiorstwo wykorzystujące strategię skupia swoją pracę wyłącznie na tych obszarach, które przynoszą korzyść w wyrobie samodzielnym. Zewnętrzna firma natomiast zapewnia tanie i efektywne towary i usługi. Global sourcing został doceniony już wieki temu, Gdy handlarze w celu redukcji kosztów poszukiwali towarów w innych krajach. Pozyskiwanie kontrahentów w sposób globalny zapewnia także szereg cennych kontaktów, jak i nowe rynki zbytu. Od lat 70 zastosowanie w strategii global sourcing dynamicznie się rozwija, co przekłada się na dostępność i ceny towarów w sklepach na całym świecie.

Zalety z global sourcing

Global sourcing został doceniony przez przedsiębiorców na całym świecie. Jego największą zaletę stanowi nieograniczona dostępność partnerów biznesowych nawet w najdalszych zakątkach świata. Global sourcing przede wszystkim:

redukuje koszty produkcji;

optymalizuje łańcuch dostaw;

obniża ceny zakupu towarów i usług;

zmniejsza koszty administracyjne zakupów;

daje dostęp do dóbr, o które ciężko w kraju działania firmy.

Ponadto kontakt z przedstawicielami dostawców umożliwia negocjowanie cen. Można tanio zakupić surowce, półprodukty, komponenty produkcyjne. Różnorodność poszczególnych rynków światowych sprawia, że firmy działające w danym kraju, gdzie występuje deficyt określonych dóbr, mogą skorzystać z nich tam, gdzie występuje ich nadmiar. Długoterminowa współpraca z zagranicznymi kontrahentami zapewnia stabilność i bezpieczeństwo działania firmy.

Przedsiębiorstwa, które wykorzystują global sourcing, mogą się rozwinąć również na zagranicznych rynkach, korzystając z wiedzy i wsparcia partnerów w tworzeniu zagranicznego oddziału. Pozyskanie kontaktów w innych krajach stanowi dobre źródło wiedzy na temat działania zagranicznych rynków i uzyskiwania dalszych kontaktów biznesowych. To zapewnia lepszy start firmy na nowym rynku. Warto zaznaczyć, że sprowadzanie komponentów z zagranicy może się okazać korzystne nie tylko pod względem cenowym, lecz także ze względu na wyższą jakość niektórych produktów. Wpływ ma na to wykorzystywana technologia, czy dostępność surowców.

Inną zaletą zastosowania global sourcing może być szybkość dostarczania towarów. Każdy rynek działa inaczej, dlatego zdarza się, że za granicą można otrzymać produkty od ręki, podczas gdy w Polsce trzeba na nie długo czekać, co opóźnia wywiązywanie się firmy ze zobowiązań względem kontrahentów i klientów.

Global sourcing pomaga omijać pośredników w Polsce, co zwiększa oszczędności firmy i otwiera ją na wykorzystanie nowych technologii, jeszcze nieobecnych w Polsce. Strategia zapewnia również korzyść dla klientów, którzy ze względu na niższe koszty produkcji, mogą liczyć na niższe ceny w sklepach. Ostatecznie strategia daje przede wszystkim duży wybór dostawców. Firma nie musi ograniczać się do tych, którzy dominują na rynku w danym kraju. To wszystko wpływa na konkurencyjność firmy na rynku pierwotnym.

Jak wykorzystać global sourcing?

Sposób wprowadzenia do firmy global sourcing powinien odpowiadać potrzebom firmy. Firma może zapewnić sobie w ten sposób nieprzerwany dostęp do elementów niezbędnych w produkcji lub zająć się dystrybucją towaru bezpośrednio do klientów. Jak wykorzystać global sourcing w firmie?

W pierwszej kolejności należy przeanalizować rynki. Warto zapoznać się z danymi wejściowymi, przeprowadzić badanie rynku i zidentyfikować dostawców dostępnych w danym obszarze.

Kolejny etap dotyczy wyboru dostawców. Polega na organizacji przetargów i negocjacji warunków handlowych. Należy przeanalizować ryzyko i posłużyć się rekomendacjami w sprawie wyborów partnerów.

Ostatnim etapem jest rozwój dostawców, monitorowanie ich działań i dostarczanych produktów. Współpracę trzeba stale kontrolować i oceniać pod względem korzyści z zastosowanych rozwiązań.

Wybór odpowiedniego kraju jest uzależniony od branży, w jakiej działa firma. Popularnym rynkiem poszukiwania dostawców są Chiny. Kraj oferuje korzystny zakup metali, elementów plastikowych, obuwia i tekstyliów oraz zabawek. W Indiach z kolei można szukać usług z zakresu IT, farmacji, czy maszyn. Na wschodzie natomiast firmy poszukują artykułów drewnianych, opakowań czy spedycji.

Global sourcing to szansa dla Polskich firm na rozwój swojej pozycji rynkowej. Konsumenci mogą natomiast cieszyć się konkurencyjnymi cenami w sklepach.

