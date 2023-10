CEIDG, czyli encyklopedia wiedzy o przedsiębiorcach. Jak działa?

Jeżeli chcesz założyć własną działalność gospodarczą lub już takową prowadzisz, koniecznie musisz wiedzieć, czym jest CEIDG. Dlaczego? Czym właściwie jest CEIDG? Jakie są ustawowe zadania CEIDG i co dzięki temu rejestrowi możemy zrobić? Co to jest CEIDG-1? W końcu czy CEIDG to to samo, co KRS? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w niniejszym artykule.

Czym jest CEIDG?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, skrótowo nazywana CEIDG, to elektroniczny rejestr, który zbiera informacje o:

Wszystkich przedsiębiorcach prowadzących w naszym kraju jednoosobową działalność gospodarczą; Wszystkich wspólnikach polskich spółek cywilnych.

CEIDG istnieje przy tym od 2011 roku i jest spadkobiercą gminnych Ewidencji Działalności Gospodarczej, czyli rozproszonego systemu, który gromadził informacje o przedsiębiorcach funkcjonujących na terenie poszczególnych polskich gmin. System scentralizowany i zinformatyzowany, jakim jest CEIDG, to wyjście naprzeciw rosnącym oczekiwaniom i rozwojowi technologicznemu, a przede wszystkim znaczne ułatwienie dla przedsiębiorców, administracji państwowej oraz każdego, kto chce szybko znaleźć informację dotyczącą jakiejś osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej działa więc dziś całkowicie elektronicznie i dostępna jest pod następującym adresem: https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG/Index.aspx.

Ustawowe zadania CEIDG

CEIDG uregulowana jest Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Podmiotem prowadzącym ten teleinformatyczny rejestr, zgodnie z ustępem 1 artykułu 2 tej ustawy, jest minister właściwy do spraw gospodarki. Zadaniami przed nim stojącymi są natomiast:

Ewidencja wszystkich przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi; Udostępnianie informacji o tych przedsiębiorcach i innych, wskazanych w ustawie, podmiotach; Udostępnianie informacji o zmianach we wpisach do CEIDG i danych udostępnionych w CEIDG; Umożliwienie wglądu do informacji, które zawarte są w Krajowym Rejestrze Sądowym; Udostępnianie informacji o ustanowionych pełnomocnikach oraz prokurentach.

Co możemy dzięki CEIDG zrobić?

Patrząc na powyżej wymienione, ustawowe zadania CEIDG bardziej praktycznie, należy powiedzieć, że jako podatnicy dzięki CEIDG możemy:

Zarejestrować działalność gospodarczą (warto zaznaczyć, że dziś z łatwością w całości można to zrobić online);

Zawiesić, a także zamknąć prowadzoną działalność gospodarczą;

Odwiesić działalność gospodarczą, którą wcześniej zawiesiliśmy;

Wprowadzić, a także zmienić dane na temat prowadzonej działalności gospodarczej;

Odnaleźć informacje dotyczące innych przedsiębiorców;

Ustanowić pełnomocnika lub prokurenta naszego przedsiębiorstwa.

Czy CEIDG jest tym samym co KRS?

Nie, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz Krajowy Rejestr Sądowy to dwa odrębne rejestry. Przez podobny model działania faktycznie są jednak ze sobą bardzo często mylone.

CEIDG to bowiem rejestr, pod który podlegają wszyscy przedsiębiorcy, którzy są osobami fizycznymi, a więc prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze lub którzy są wspólnikami w spółkach cywilnych. Krajowy Rejestr Sądowy, czyli KRS, to natomiast rejestr, który prowadzony jest przez rejonowe sądy gospodarcze i który zbiera informacje na temat wszystkich: spółek, stowarzyszeń, fundacji oraz innych organizacji społecznych i zawodowych – a więc osób prawnych. W KRS-ie nie wpisuje się więc osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Na marginesie jedynie należy wspomnieć, że państwo polskie udostępnia także narzędzie, które pozwala wyszukiwać podmioty w obydwu bazach naraz. Wspólna wyszukiwarka wszystkich firm wpisanych zarówno do CEIDG, jak i do KRS dostępna jest pod następującym linkiem: https://www.biznes.gov.pl/pl/wyszukiwarka-firm/.

Co to jest CEIDG-1?

CEIDG-1 to, absolutnie słusznie kojarzony z opisywanym rejestrem, wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

CEIDG-1 wypełniamy więc wtedy, kiedy chcemy założyć firmę. Zrobić możemy to dwojako:

W formie papierowej – a więc poprzez wydrukowanie aktualnego wzoru formularza CEIDG-1 i złożenie go we właściwym urzędzie lub W formie elektronicznej – a więc bez wychodzenia z domu, przy pomocy przygotowanego specjalnie do tego celu, elektronicznego kreatora wniosku, który znajdziemy na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0736_00.

