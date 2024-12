Składki dla przedsiębiorców do góry. Ile zapłacą w 2025 roku?

W 2025 roku wzrośnie podstawa składek dla przedsiębiorców. Dotyczy to głównie składki zdrowotnej, która ma wynieść minimalnie 416,34 zł, co stanowi wzrost o ponad 34,56 zł – obecnie wynosi ona 381 zł. To nie pierwsza podwyżka, a w ciągu ostatnich pięciu lat składki ZUS wzrosły o 78 proc.

Składki dla przedsiębiorców rosną

W 2025 roku nastąpi wzrost przeciętnego wynagrodzenia do 8673 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne obliczana jest od 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, co oznacza, że nie będzie ona niższa niż 5203,80 zł.

To oznacza wzrost składek dla przedsiębiorców. W 2025 roku zapłacą minimalnie 1773,96 zł, co oznacza kwotę wyższą o 173,64 zł miesięcznie. Obecnie przedsiębiorcy płacą 1600,32 zł.

Mniej zapłacą firmy korzystające z preferencyjnych składek ZUS. W tym przypadku podstawę wymiaru składek oblicza się nie od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, ale 30 proc. kwoty minimalnej pensji. Będzie ona wynosiła 4666 zł, dlatego składki wyniosą 1399,80 zł.

Czytaj też:

Przedsiębiorczość wśród studentów: Dlaczego warto inwestować w rozwój umiejętności?Czytaj też:

Płaca minimalna 2025. Wszystko, co musisz wiedzieć