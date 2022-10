Co to jest rynek Forex i jak zacząć na nim handlować i zarabiać?

Mając wolne nadwyżki finansowe, można jest zainwestować. Jednym z coraz popularniejszych sposobów jest inwestowanie na rynku Forex. Jest to największy rynek finansowy świata, na którym pierwsze skrzypce grają banki, korporacje czy organizacje rządowe, ale także inwestorzy indywidualni. Ci ostatni inwestują na Forex krótkoterminowo. Ich głównym celem są spekulacje i zarabianie na zmianach kursów walutowych. Jak wygląda rynek Forex i czy warto na nim inwestować?

Forex – co to jest?

Rynek Forex zwany także jako FX market, Foreign Exchange Market, to międzynarodowy rynek wymiany walut. Jest to najbardziej płynny rynek – ma to związek z tym, że większość transakcji, które są na nim realizowane, to transakcje spekulacyjne, a im większa płynność, tym łatwiej o dobrą okazję do kupna lub sprzedaży. Zarabianie na tym rynku polega na wymianie jednej waluty na drugą i uzyskiwanie dochodu na zmianie kursu walutowego.

Rynek Forex to także jeden z najważniejszych rynków, ponieważ to w nim swoje odbicie ma światowa gospodarka. W ciągu milisekundy są na nim przeprowadzane milionowe transakcje. Warto wspomnieć, że tylko w ciągu jednego dnia średnie obroty wynoszą tu ponad 6 bilionów dolarów.

Mogą na nim handlować duże podmioty, takie jak banki, jak i inwestorzy indywidualni. Warto wspomnieć, że najwięcej obrotów generują globalne banki inwestycyjne. Z szacunków wynika, że 25% transakcji pod względem wolumenu obrotu na Forex jest realizowana przez trzy banki: JP Morgan, Deutsche Bank oraz Citibank. Aby zacząć przygodę z tym rynkiem, trzeba skorzystać z usług brokera i uzyskać dostęp do platformy.

Handel na Forex ma charakter zdecentralizowany. Nie ma jednej lokalizacji, fizycznej siedziby, tak jak np. giełda w Warszawie. Jest to rynek pozagiełdowy (OTC – Over The Counter). Wymiana walut odbywa się online, za pośrednictwem sieci komputerowych. Handel więc odbywa się pomiędzy traderami na całym świecie. Z kolei wymiana walut jest realizowana za pośrednictwem kilku niezależnych systemów transakcyjnych. To odróżnia Forex od tradycyjnych giełd, gdzie wszystkie oferty kupna i sprzedaży spływają do jednego miejsca.

Kiedy odbywają się sesje na Forex?

Forex działa całą dobę w każdy dzień roboczy, czyli przez 5 dni w tygodniu. Notowania par walutowych odbywają się zazwyczaj od 23:00 w niedzielę do 22:00 w piątek. Mogą na nich działać inwestorzy z całego świata. Podczas każdego dnia obrotu na Forex odbywają się trzy sesji tradingowe. Każda z tych sesji trwa 8 godzin:

sesja w Azji (Tokio, Sydney) trwa od godziny 00:00 do 08:00 GMT,

sesja w Europie (w Londynie) zaczyna się od godziny 8:00 i kończy o 16:00 GMT,

ostatnią sesją jest ta w Ameryce Północnej (w Nowym Jorku), która rozpoczyna się od 16:00 i trwa do 24:00 GMT.

Z perspektywy Polski pierwszą sesją jest azjatycka. Podczas niej większość obrotów generuje rynek w Japonii, Australii, Chinach i Singapurze. Kolejna jest sesja w Londynie, a więc europejska, a na końcu sesja w Nowym Jorku, czyli amerykańska.

Co to są pary walutowe i jakie są najbardziej popularne na rynku Forex?

Na rynku Forex wymieniane są waluty. Każda z nich ma przypisany trzyliterowy kod.

Przykładowo: euro to EUR, dolar amerykański to USD itd. Na rynku tym handluje się parami walutowymi. Ich wartość określa to, jaki jest stosunek jednej waluty do drugiej, czyli np. EUR/USD – a więc stosunek euro do dolara amerykańskiego, USD/JPY – stosunek dolara amerykańskiego do jena japońskiego itd. Przykładowo jeśli cena EUR/USD wynosi 1.2500, to przekłada się na to, że mając jedno euro, kupimy za nie jednego dolara i 25 centów.

Do jednych z najbardziej popularnych par walutowych na rynku Forex należą przede wszystkim pary takie jak:



EUR/USD – która pokazuje, jak kształtuje się wartość euro w porównaniu do dolara amerykańskiego;

USD/CHF – czyli para walutowa mierząca wartość dolara amerykańskiego do franka szwajcarskiego;

GBP/USD – para walutowa pokazująca stosunek funta szterlinga do dolara amerykańskiego;

USD/JPY – para pokazująca to, jak zachowuje się dolar amerykański do japońskiego jena;

USD/CAD – wskazuje stosunek dolara amerykańskiego do jego kanadyjskiego odpowiednika.

Umownie przyjmuje się podział pary walutowych na rynku Forex na trzy grupy: majors, minors i exotic. Co one oznaczają i jakie waluty do nich należą?

Pierwsza grupa, a więc majors mieści w sobie wszystkie główne pary walutowe. Składają się na nią waluty największych światowych gospodarek. Mowa więc o parach typu: EUR/USD, USD/CHF, czy GBP/USD.

Z kolei w grupie minors klasyfikowane są drugorzędne pary walutowe – takie, które mają mniejsze znaczenie globalnie niż waluty znajdujące się w grupie majors. Do minors zaliczamy pary walutowe takie jak: USD/CAD czy AUD/USD.

Ostatnią grupą jest exotic. Zaliczane się do niej egzotyczne pary walutowe. Przeważnie jedną z walut w danej parze jest walutą kraju rozwijającego się. Dlatego też spotykana jest również inna nazwa tej grupy, czyli emergings. Do tej grupy walut zalicza się m.in. parę USD/PLN.

Czy warto inwestować na rynku Forex?

Choć na rynku Forex przeprowadzane są każdego dnia transakcje, które są liczone w bilionach, to wielu inwestorów zadaje pytanie, czy warto inwestować na tym rynku. Forex na pewno ma wiele do zaoferowania. Warto się nad nim zastanowić m.in. ze względu na fakt, że inwestycja na Forex oferuje wysoki wskaźnik zysku do ryzyka. Możesz tu liczyć na wyższą potencjalną stopę zwrotu niż w przypadku innych aktywów. Oprócz tego w przypadku tego rynku masz dostęp do dźwigni finansowej – oczywiście wiąże się to z potencjalnymi wyższymi zyskami, ale jednocześnie może oznaczać dotkliwsze straty.

Inną cechą tego rynku, jest fakt, że w przeciwieństwie do rynku giełdowego, zyski możesz tu osiągnąć zarówno w trendzie spadkowym, jak i wzrostowym. To jedna z największych przewag Forex. W czasie trendu spadkowego można zarabiać, sprzedając walutę bazową.

Do zalet tego rynku można również zaliczyć fakt, że jest on łatwo dostępny dla inwestorów indywidualnych. Można tu handlować naprawdę niskimi kwotami – co na innych rynkach nie jest możliwe, ponieważ zazwyczaj tam musimy zainwestować sporą kwotę. Dodatkowo na Forex początkowy kapitał zaczyna się od około 200 euro, a nie kilku tysięcy. W związku z tym, aby móc sprawdzić swoje umiejętności na tym rynku, nie musimy inwestować większości swoich oszczędności.

Niska kwota wejścia, a także elastyczność Forex sprawiają, że jest on tak naprawdę dostępny dla większości osób. Stwarza możliwości do wypracowania zysków i uzyskania niezależności. Dzięki przyjętej strategii, a także elastyczności można nim handlować o każdej porze dnia i nocy oraz w dowolnym miejscu, ponieważ niezbędny do tego jest jedynie dostęp do internetu.

Dodatkowo główną cechą tego rynku jest płynności. A jak wiadomo, im jest ona wyższa i rynek jest bardziej płynny, tym łatwiej na nim zarobić. Dzieje się tak, ponieważ duża płynność sprawia, że cena nie podlega nagłym skokom.

Oprócz tego mechanizm inwestowania na Forex jest po prostu bardzo prosty. Inwestor kupuje dany instrument finansowy w dobrej cenie, a w kolejnym kroku sprzedaje go z zyskiem. Sprzyja temu duża zmienność rynku Forex. Niemal każdego dnia na głównych parach walutowych można spodziewać się tu regularnych ruchów.

