Kolejny chiński gigant-producent smartfonów wchodzi do Polski

Chińscy producenci są na naszym rynku mocni, mamy już przedstawicielstwa Huawei’a, Oppo i Xiaomi. Teraz dołącza do nich inny gigant, nieznany dotychczas w Polsce Realme. Marka należy chińskiego koncernu BBK Electronics, który ma w swoim portfolio Oppo, Vivo i OnePlus.

BKK to prawdziwy potentat, ma 20 proc. światowego rynku, co oznacza, że wyprzedza zarówno Huawei’a i Xiaomi, ale też Apple’a. Sama marka Realme rośnie bardzo szybko. „Znajdujemy się w pierwszej czwórce w Indiach, w top 5 w Indonezji, a w ujęciu globalnym jesteśmy na 7 miejscu najchętniej kupowanych smartfonów. To wzrost aż o ponad 800 proc”. – powiedział „Rzeczpospolitej” Jason Guo, dyrektor Realme na Europę Wschodnią.

Marka Realme weszła do Europy pół roku temu, globalnie jej smartfony dostępne są na 20 rynkach. Szybko znalazła popularność np. w Hiszpanii. Jej prany pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Polska premiera odbędzie się w internecie. Na skok sprzedaży Realme będzie musiała poczekać, bo rynek smartfonów spadł i to radykalnie, o 30 proc.

Realme oferuje smartfony z niższej półki cenowej. Jej produkty kosztują od od 500 do 2000 zł. Bardzo pożądanymi klientami marki na całym świecie są ludzie młodzi.

