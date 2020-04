Robert Kubica pojedzie w wirtualnym wyścigu

Robert Kubica aktywnie spędza czas podczas przerwy w startach Formuły 1 i serii DTM. Kierowca zaprezentuje swoje umiejętności na popularnej platformie iRacing podczas dwunastogodzinnej rywalizacji w ramach pierwszej odsłony iRacing Endurance Series. Kubica w wyścigu pojedzie w barwach ORLEN Team i poprowadzi BMW M8 GTE. Na jego pojeździe znajdą się logotypy marek Grupy ORLEN – star, Platinum oraz Benzina.

– Wciąż jeszcze odkrywam świat e-sportu, więc jest to dla mnie spore wyzwanie. Staram się dbać o sprawność i refleks, więc będzie to dobra okazja do treningu. Przede wszystkim traktuję jednak ten wyścig w kategoriach rozrywki i mocno liczę na dobrą zabawę– mówi Robert Kubica.

Wyścigi z serii iRacing Endurance Series to rozgrywka zespołowa, umożliwiająca dzielenie się obowiązkami na wirtualnym torze, takimi jak przygotowanie strategii czy komunikacja przez radio podczas rywalizacji. W sobotnim wyścigu w ramach zespołu ORLEN Team do Roberta Kubicy dołączą Marcin Skrzypczak oraz Irlandczyk Niall Quin i Hiszpan Pablo Araujo.

Początek wyścigu o godzinie 15.00. Informację możliwości obejrzenia przejazdów Roberta Kubicy pojawią się na kanałach ORLEN Team w mediach społecznościowych.

