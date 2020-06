Jak wyjaśnić popularność TikToka i jak na nim zarabiać? Magdalena Wysocka o dorastaniu aplikacji

Z czego wynika tak duża popularność TikToka?

Magdalena Wysocka: Źródłem sukcesu tej platformy jest zdecydowanie content (treść, zawartość – red.). Aplikacja dostarcza wielu materiałów, które bazują na dość oczywistym połączeniu obrazu oraz muzyki. To łatwość w ich odbiorze zaważyła na dużej popularności TikToka. Treści tworzone przez użytkowników aplikacji są bardzo efektowne i kreatywne, a całość stosunkowo krótka – większość materiałów na TikTok trwa nie więcej niż 15 sekund. Obecnie uwaga użytkowników jest bardzo rozproszona przez mnogość contentu i możliwości, jakie daje im internet. TikTok wykorzystał tę szansę i dostarcza internautom to, czego potrzebują – szybkiej i łatwej rozrywki.

Można powiedzieć, że platforma to swoiste perpetuum mobile: użytkownicy zachęceni atrakcyjnością materiałów, chcą oglądać ich coraz więcej, a jednocześnie przekonują się do tworzenia ich samodzielnie. Należy również zaznaczyć, że TikTok to świetnie zaprojektowane narzędzie. Łatwość, z jaką można tam tworzyć i przeglądać content jest niespotykana. Włączając aplikację na smartfonie, automatycznie zanurzamy się w falę kolejnych nagrań i nie jesteśmy w stanie zorientować się, ile czasu upłynęło nam na ich przeglądaniu.

Jakie były początki TikToka na świecie i w Polsce?

Wszystko zaczęło się tak naprawdę przed powstaniem TikToka, jeszcze w czasach funkcjonowania aplikacji musical.ly. Już wtedy jako agencja GetHero dostrzegliśmy potencjał platformy i dla naszych klientów przeprowadzaliśmy kampanie generujące po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń. Platforma była niesamowicie popularna wśród nastolatków. ByteDance odnalazł w tym potencjał dla siebie i zamiast rywalizować z musical.ly, postanowił wykupić ją oraz połączyć z własną, bliźniaczą aplikacją – TikTokiem.

Sam TikTok odnalazł się w polskich realiach bardzo szybko. Najpierw przypłynęły tam młodsze osoby i influencerzy, a za nimi dobrze nam znani celebryci. Możemy powiedzieć, że obecnie aplikacja przeżywa prawdziwy „boom”. Ludzie dowiadują się o niej z różnych kanałów. W związku z pandemią i niespodziewaną ilością wolnego czasu szukają rozrywki; zachęceni między innymi przekazami o gwiazdach na TikToku, sami dołączają do tej społeczności.

Na początku TikTok nie dawał wielu możliwości komercyjnych. W jaki sposób firmy obecnie mogą reklamować się na tej platformie?

Tak jak w przypadku każdego medium społecznościowego – pierwszym wyzwaniem, które przed nim stanęło, było zbudowanie dużej i aktywnej społeczności. Właśnie na to od początku postawił TikTok, a efekty widzimy dzisiaj. Wraz z rozwojem aplikacji, twórcy konsekwentnie wprowadzali dedykowane formaty reklamowe, które wykorzystać można w komunikacji marki; od tych przypominających natywny content, po te bardzo kreatywne, jak np. Hashtag Challenge. Kolejną możliwością są działania prowadzone z influencerami, których profile posiadają setki tysięcy, a nawet miliony obserwatorów. To daje marce duży potencjał dotarcia do potencjalnych klientów.

Jakimi kryteriami powinny kierować się firmy przy doborze TikTokerów ?

Po pierwsze, należy zapoznać się z profilem TikTokera i zrozumieć, na czym polega jego content, w tym m.in. jakimi formatami operuje w swoich regularnych publikacjach. Nie ukrywam, że język TikToka jest bardzo specyficzny. Twórcy często posługują się zabiegami, które nie występują w świecie Instagrama czy YouTube’a. Dlatego poznanie contentu z pewnością pomoże zrozumieć samą aplikację oraz to, jakiego efektu możemy się spodziewać.

Po drugie, warto współpracować z TikTokerami, którzy budują swoje profile systematycznie i utrzymują regularną jakość publikacji. TikTok jest aplikacją, w której jak w żadnej innej, łatwo skupić na sobie chwilową uwagę publiczności (chociażby tworząc nagranie, które po prostu wpadnie w trend). Kluczem jest utrzymanie zainteresowania i docieranie do coraz większej grupy odbiorców. To natomiast wymaga od twórcy sporo pracy i czasu.

Jakie firmy w Polsce najczęściej decydują się na tę formę promocji i z czego to wynika?

Marki coraz odważniej korzystają z TikToka. W pierwszej kolejności obserwowaliśmy napływ firm z segmentu FMCG (fast-moving consumer goods, produkty szybko zbywalne jak żywność czy środki czystości – red.), które chętnie i z dobrymi rezultatami wchodziły we współpracę z influencerami. Tego rodzaju produkty są dosyć uniwersalne i łatwo stworzyć kreację, która będzie atrakcyjna dla widza. Aktualnie widzimy jednak, że na platformie przybywa marek z różnych segmentów, takich jak beauty, moda, technologie, a nawet bankowość. Na TikToku prowadziliśmy kampanie dla klientów z wielu różnych branż i wiemy, że każda z nich jest w stanie odnaleźć się w aplikacji. Przykładami mogą być m.in. Tymbark, LG, Samsung, Garnier, HiHybrid, czy też MissSporty.

Jakie są realne koszty kampanii reklamowej na TikToku i jak wypadają one na tle kosztów innych działań w ramach influencer marketingu?

Koszty działań contentowych, czyli tych bazujących na treściach influencerów, są na TikToku wciąż relatywnie niskie w porównaniu do innych mediów społecznościowych. Niewielką, ale widoczną kampanię można zrealizować z budżetem rozpoczynającym się już od 30 tysięcy złotych. Inaczej prezentują się koszty dla formatów reklamowych. Trzeba jednak pamiętać o tym, że kampania z influencerami a formaty reklamowe to dwie różne kwestie. W związku z tym nie można bezpośrednio porównywać kosztów obu działań. Jak w każdym innym kanale, tak i w przypadku planowania działań marki na TikToku wiele zależy od celów marki, a za nimi idą decyzje budżetowe.

Na chwilę obecną TikTok trafia w większości do nastolatków. Czy coś wskazuje na to, że ten stan wkrótce może się zmienić?

Kiedy w mediach zaczynały pojawiać się pierwsze wzmianki o TikToku, mówiono, że jest to aplikacja dla nastolatków. Przez długi czas platforma była uznawana za aplikację dla dzieci i młodzieży. Teraz jednak możemy zaobserwować zmiany, jeśli chodzi o wiek użytkowników platformy. Dowodzą tego badania, które przeprowadziliśmy. Na ich podstawie zauważyć można, że średni wiek użytkowników TikToka wzrósł.

Oczywiście nadal jest to w głównej mierze aplikacja młodych ludzi, ale pojawia się tam coraz więcej osób dorosłych, które z sukcesem zdobywają swoją widownię. Część z nich to oczywiście celebryci, którzy idealnie odnaleźli się na TikToku i aktywnie tam działają. Jednak z drugiej strony mówimy również o osobach, które nie były do tej pory rozpoznawalne w mediach społecznościowych, a tworzone przez nich treści na TikToku cieszą się dużą popularnością. Osobiście spotkałam się z fajnymi profilami poruszającymi tematykę prawniczą, czy medyczną. TikTok dorasta i pokazuje, że aplikacja może służyć każdemu, kto chce stworzyć kreatywny materiał, niezależnie od wieku i od tematyki.

Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na społeczność TikToka?

Pandemia koronawirusa wpłynęła na społeczność TikToka w skali globalnej. Po pierwsze, COVID-19 był bardzo nośnym tematem wśród użytkowników. Trudno wyestymować, ile dokładnie publikacji powstało na ten temat, ale nie było dnia, w którym w aplikacji nie można było natknąć się na treści związane z pandemią. Sam TikTok zdecydował się na aktywne działania, takie jak współpraca ze Światową Organizacją Zdrowia, dotycząca edukowania o profilaktyce wirusa; promowanie akcji #zostańwdomu i #hot16challenge2, czy stworzenie formatów live z influencerami.

Czas pandemii to dla TikToka także niesamowity wzrost liczby pobrań aplikacji. Dane za pierwszy kwartał są powalające – szacuje się, że w tym okresie pobrano ją 315 mln razy. Żaden z poprzednich kwartałów nie obfitował w takie liczby. Ludzie, spędzając czas w domach, poszukują rozrywki. To czas, kiedy TikTok ma niesamowitą okazję, żeby wykazać się w tym zakresie.

