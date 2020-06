Oficjalny koniec Seagway'a. Pojazd okazał się za drogi i „przestarzały”

Firma Ninebot z siedzibą w Chinach, która nabyła Segway w 2015 roku, zaprzestanie produkcji tego PT (to skrót od UTO, Urządzenia Transportu Osobistego, po angielsku Personal Transporter. Oficjalnie nastąpi to 15 lipca. Dwudziestu jeden pracowników zostanie zwolnionych w fabryce w Bedford w stanie New Hampshire.

Segway PT zachwycił świat 3 grudnia 2001 roku, kiedy został zaprezentowany w programie „Good Morning America”. Wynalazca Dean Kamen powiedział, że nadchodzi rewolucja w transporcie miejskim, a samochody staną się przestarzałe. Kamen uznał za absurdalne używanie samochodów i ciężarówek o wadze 2 ton na krótkich trasach.

Ale w ubiegłym roku Segway PT stanowił tylko 1,5 proc. przychodów Ninebot, według Tony Ho, wiceprezesa ds. globalnego rozwoju biznesu w Segway'u. Powiedział on, że mając cenę zaczynającą się od 6 tys. dolarów, a czasem sięgającą nawet 10 tys. dolarów, tylko oddziały policji i grupy wycieczkowe mogą sobie na urządzenie pozwolić.

– To był wspaniały wynalazek 20 lat temu – powiedział Ho. – Teraz wydaje się to trochę przestarzały. Dodał, że niektóre jednostki policji przeszły już nawet na tańsze skutery elektryczne Ninebot. Ninebot kończy także produkcję trzykołowego urządzenia Segway, które zostało zaprojektowane z myślą o policji.

Ho oświadczył, że niedawne dyskusje na temat finansowania oddziałów policji po śmierci Georgea Floyda nie wpłynęły na decyzję Ninebota.

Przed Segwayem Kamen zasłynął jako wynalazca urządzeń medycznych, takich jak przenośna pompa insulinowa. Projekt Segway PT wyrósł z jego pracy w latach 90. na wózku inwalidzkim.

Segway PT wyprzedził swój czas, ale nie tylko w dobry sposób. Był zbyt drogi, kosztował co najmniej 4950 dolarów, kiedy została pokazany po raz pierwszy. Baterie, które początkowo kosztowały ponad 1 tys. dolarów, były zbyt drogie, aby można było stworzyć bardziej przystępną wersję. Przez lata firma walczyła o obniżenie ceny. Tymczasem ceny faktycznie wzrosły, prawdopodobnie z powodu inflacji i nowych funkcji terenowych, według Ho. Od 2001 roku sprzedano 140 tys. Segway'ów PT.

Segway PT znalazł miejsce na pierwszych stronach gazet i w Hollywood. Prezydent George W. Bush spadł z niego w 2003 roku. Segway PT pojawił się w hollywoodzkich programach telewizyjnych i filmach, takich jak Mall Cop. Zamiast jednak być fajnym i zmieniającym świat urządzeniem, Segway zyskał reputację produktu dla kujonów.

Dean Kamen nie odpowiedział na prośbę CNN Business o komentarz od razu. Potem odpisał krótko: „Bez względu na to, co jeszcze zrobię w życiu, będę facetem od Segwaya”.

