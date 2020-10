Powtórka z historii? Microsoft chce znowu kupić Nokię

Smakuje jak odgrzewany kotlet, ale wygląda na to, że gigant z Seattle jeszcze raz chce wejść do tej samej rzeki. Tylko zupełnie po co innego.

Czy Microsoft znowu kupi Nokię? Jak donoszą amerykańskie media, powołując się na opinie tamtejszych analityków, to może się stać i to już w 2021 roku. Microsoft ma konkurencję Okazuje się, że na Nokię chrapkę mają także inni giganci. Jak informuje Forbes, poza Microsoftem na w grze jest jeszcze Intel. Tak przynajmniej twierdzi analityczna firma CCS Insight. To już było. Microsoft już raz kupił Nokię, to było 7 lat temu. Spółka nabyła jedynie dział mobilny fińskiej firmy i zapłaciła za niego 7 mld dolarów (26,73 mld zł). Biznesowy temat nie wypalił i po dwóch latach Microsoft sprzedał Nokię. W związku z tym pracę straciło 18 tys. osób. Dwa razy to samo, ale nie po to samo Po co Microsoft kupił wtedy Nokię? Bo chciał mieć producenta telefonów, które będą pracowały pod „systemem trzeciej drogi” – nie Androidem i nie iOS-em, ale Windowsem. Powstały Lumie, które poniosły klęskę. A po co Microsoftowi Nokia teraz? Microsoft chce wejść do gry o 5G. Nokia ma odpowiednią infrastrukturę. Chociaż na świecie dominuje Huawei, to jest jeszcze dwóch mniejszych, ale ważnych graczy, szwedzki Ericsson i właśnie Nokia. Tym bardziej Microsoft może nalegać na Nokię, im bardziej Stany Zjednoczone walczą z Huawei’em. Czy do transakcji dojdzie, przekonamy się już w przyszłym roku.