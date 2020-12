P&G na Women in Tech Summit: innowacje w zakresie IT drogą do zrównoważonego świata

Procter & Gamble partnerem Women in Tech Summit

Koncern aktywnie wspiera kobiety w IT. Dzięki drugiemu co do wielkości centrum IT firmy w skali globalnej - Globalnemu Centrum Usług Biznesowych (GBS), zlokalizowanemu w Warszawie, Procter & Gamble postrzega Polskę jako jedno z najważniejszych globalnych źródeł innowacji w obszarze IT. Ponad 40% personelu zatrudnionego w GBS to kobiety.

IT to branża mocno zdominowana przez płeć męską, ale z roku na rok widzimy pozytywne zmiany. i Coraz więcej dziewczyn decyduje się na studia w tym obszarze, a następnie na rozpoczęcie kariery związanej z technologiami. Jako firma wspieramy i angażujemy się w różne inicjatywy, których zadaniem jest umocnienie pozycji kobiet w sektorze IT, pokazując, że jest to miejsce dla nich. Sama zaczynałam swoją karierę zaraz po studiach technologicznych i wiem, jak duże jest to wyzwanie, dlatego kluczowe jest doświadczenie starszych koleżanek, które mogą być mentorkami – komentuje Emilia Burzyńska, Chief Information Officer P&G w Europie Centralnej, Keynote Speaker podczas konferencji Women in Tech Summit 2020.

Podczas wirtualnego wydarzenia pracownicy Procter & Gamble prezentowali uczestniczkom tworzone przez firmę innowacje oraz możliwości rozwoju kariery pod okiem doświadczonych liderów oraz mentorów. – Pozycja mentora jest niezwykle istotna w planowaniu własnej kariery zawodowej. W P&G od lat wykorzystujemy tzw. odwrócony mentoring. Pozwala on uczyć się od siebie nawzajem. Młody pracownik czerpie z doświadczenia pracownika z długoletnim stażem, natomiast mentor poznaje często zupełnie inną perspektywę młodego pokolenia. Daje to szeroki obraz jednego zagadnienia i pozwala stworzyć wielopoziomowe podejście, rozwiązania i innowacje – dodaje Emilia Burzyńska.

Innowacje w zakresie zrównoważonego rozwoju

W Globalnym Centrum Usług Biznesowych (GBS) powstają nowatorskie rozwiązania z różnych dziedzin działalności firmy. Globalnie koncern przywiązuje dużą uwagę do innowacji w zakresie zrównoważonego rozwoju, które pozytywnie wpłyną na stan planety.

Zrównoważony rozwój jest dla nas niezwykle istotny. Stale poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym moglibyśmy zmniejszyć pozostawiany ślad środowiskowy. Naszym obowiązkiem wobec planety jest dbanie o nią. jako firma o globalnym zasięgu staramy się wykorzystać takie rozwiązania oraz wprowadzać takie produkty, które pozwolą żyć w lepszym, bardziej odpowiedzialnym i zrównoważonym świecie. Obszar IT stanowi źródło zarówno inspiracji, jak i rozwoju produktów czy usług czyniących nasz biznes bardziej przyjaznym dla planety” – mówi Małgorzata Mejer, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej Procter & Gamble w Europie Centralnej..

Jednym z przykładów wykorzystania nowych technologii w obszarze zrównoważonego rozwoju jest optymalizacja transportu. Zaawansowane systemy informatyczne P&G pozwalają na unowocześnienie zarządzania flotą samochodową tak by średnia emisja CO2 na sztukę produktu, była jak najmniejsza. Dzięki zaawansowanym systemom IT zarówno operacje logistyczne w zakresie dostaw surowców jak i wykorzystanie dostępnej przestrzeni ładunkowej zostały zoptymalizowane w taki sposób, by trasy dostaw były jak najkrótsze, a przestrzeń transportowa wykorzystana maksymalnie. Innym przykładem jest projekt Holy Grail, który dotyczy gospodarki obiegu zamkniętego, a w szczególności segregacji, odzyskiwania i przetwarzania odpadów plastikowych. Holy Grail to projekt wykorzystujący technologię w postaci cyfrowego znaku wodnego, który ułatwiaidentyfikację różnych rodzajów opakowań w sortowniach. Umożliwia on rozróżnienie między opakowaniami spożywczymi a niespożywczymi, czy właściwe zidentyfikowanie wielowarstwowych materiałów. Cyfrowe znaki wodne są widoczne dla specjalnych kamer, ale pozostają niewidoczne dla ludzkiego oka. Ta innowacja pozwala na szybsze i dokładniejsze sortowanie, a następnie przetworzenie i ponowne wykorzystanie większej ilości tworzyw sztucznych, zmniejszając tym samym ilość odpadów plastikowych, które potencjalnie mogłyby trafiać do oceanów. Pomysł, którego współinicjatorem była firma Procter & Gamble, obecnie jest realizowany w ramach konsorcjum 85 firm, i realizowany jest pod auspicjami Europejskiego stowarzyszenia.

W tegorocznej edycji Women in Tech Summit pracownicy P&G przeprowadzili serię sesji mentoringowych oraz warsztatów, zaś jedną z czołowych prelekcji ze strony firmy poprowadziła Emila Burzyńska, Chief Information Officer P&G w Europie Centralne, która zaprezentowała w jaki sposób firma dąży do bardziej zrównoważonego rozwoju poprzez innowacje IT.