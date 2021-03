Nowe funkcje Google Maps. Ułatwią życie kierowcom i pasażerom komunikacji publicznej

Pasażerom na gapę już dawno skończyły się wymówki. Bilety komunikacji miejskiej w wielu miastach Polski można kupić nie tylko w kioskach, automatach czy u kierowcy, ale także w samych pojazdach oraz przez internet. Do licznych aplikacji mobilnych oferujących taką usługę dołącza teraz Google Maps. To dodatkowe ułatwienie, ponieważ nasz przejazd opłacimy od razu przy sprawdzaniu najdogodniejszej trasy.

Mapy Googla pozwolą na uiszczenie ceny biletu z wykorzystaniem połączonych z kontem Google Pay kart kredytowych lub debetowych. Informacja o takiej opcji sama wyświetli się podróżnemu podczas sprawdzania dogodnej trasy. Kupiony w ten sposób bilet będzie można pokazać kontrolerom z poziomu aplikacji, a czasem nawet zwyczajnie przykładając telefon do czytnika.

Oprócz tego Google wprowadza do swojej aplikacji możliwość zakupu biletu na pociąg oraz opcję opłacenia parkomatów i parkingów. Wszystko ma sprowadzać się do kliknięcia przycisku „Zapłać za parkowanie”, który pojawi się po dojechaniu do odpowiednio oznaczonego miejsca.

Na początek trzy miasta w Polsce

Udogodnienia będą wprowadzane stopniowo i na początku obejmą oczywiście największe miasta Europy, a w Polsce Warszawę, Łódź i Wrocław. System już teraz funkcjonuje w ponad 400 miastach Stanów Zjednoczonych.

