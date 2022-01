Norwegia wycofuje myśliwce F-16. Zadanie przejmują F-35

6 stycznia 2022 roku Królewskie Siły Powietrzne Norwegii oficjalnie ogłosiły odejście samolotów Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon ze służby z początkiem roku 2022. Wszystkie zadania bojowe przejmą samoloty Lockheed Martin F-35 Lightning II Joint Strike Fighter.

Norwegia wycofuje F-16 ze służby. Zastąpią ja samoloty F-35

Norwegia posiadała w służbie 57 samolotów F-16 bloku AM/BM, z których pierwsze zostały dostarczone w latach 1980. Od 2015 roku Norwegia zaczęła przechodzić na następcę, czyli F-35, gdy otrzymała pierwszą partię 52 nowych samolotów.

„Wśród gęstych śnieżyc nad Evenes F-35 rozpoczął dziś obronę norweskiej przestrzeni powietrznej” – poinformowały Królewskie Siły Powietrzne Norwegii. „Jednocześnie podziękowaliśmy F-16 za 42 lata służby dla Norwegii i NATO”.

Pierwszym zadaniem norweskich F-35 było objęcie służby 15-minutowej gotowości w ramach sił szybkiego reagowania (QRA – Quick Reaction Alert). Jednocześnie zmieniona została lokacja tej służby. F-16 wykonywały ją z Bodø, a F-35 z wysuniętego bardziej na północ kraju Evenes.

Norweskie F-35 wzięły udział w latach 2020-2021 w misji NATO Icelanding Air Policing.

F-35 to najnowocześniejszy samolot bojowy świata. Budowany jest przez amerykańskiego giganta branży zbrojeniowej Lockheed Martin we współpracy z innymi krajami NATO. W 2019 polski minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że Polska także przystąpi do programu F-35 i kupi 32 samoloty, które zastąpią myśliwce F-16.

