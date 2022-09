Google ma zapłacić ponad 4 mld euro. Chodzi o Androida

Działający w ramach TSUE Sąd Unii Europejskiej (EGC), drugi co do wyższości w strukturach Wspólnoty, zadecydował o utrzymaniu rekordowej kary dla firmy Google w mocy. Prawnikom firmy udało się jedynie obniżyć kwotę o ok. 5 proc. – z początkowych 4,34 do 4,13 mld euro.

UE podtrzymuje wielką karę dla Google — chodzi o Androida

„Sąd w dużej mierze potwierdza decyzję Komisji Europejskie, która stwierdziła nałożenie bezprawnych ograniczeń na producentów urządzeń mobilnych z systemem Android oraz operatorów sieci komórkowych. Celem działań była konsolidacja dominującej pozycji firmy na rynku wyszukiwarek internetowych” – oświadczył EGC.

Jak dodali przedstawiciele organu, Sąd rozpoznał sprawę w nieco inny sposób od KE, stąd zdecydowano się na obniżenie kwoty grzywny do 4,125 miliarda euro. To najpewniej jeszcze nie koniec batalii sądowej, bo Google ma możliwość odwołania się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co z pewnością wykorzysta.

Prawnicy amerykańskiej korporacji tuż po ogłoszeniu wyroku wyrazili jednak niezadowolenie ostatnią decyzją. – Jesteśmy zawiedzenia faktem, że Sąd nie uchylił sprawy w całości. Android stworzył większy wybór dla wszystkich konsumentów, a nie zredukował możliwość wyboru. System wspiera tysiące odnoszących sukcesy firm z Europy i całego świata – zaznaczył przedstawiciel firmy.

Jak przypominają media, Komisja Europejska wytoczyła gogle trzy głośne sprawy dot. łamania zasad konkurencyjności. Procesy toczyły się przez ponad dekadę, a suma grzywien wynosi już 8,25 miliardów euro.

