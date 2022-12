Odkryto dwie planety podobne do Ziemi. Są w dobrym miejscu do rozwoju życia

Naukowcy z hiszpańskiego Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) poinformowali o odkryciu dwóch planet podobnych do Ziemi. Położone niedaleko (w skali kosmicznej) od Układu Słonecznego ciała niebieskie w teorii prezentują bardzo dobre warunki do rozwoju życia.

Badacze dojrzeli obiekty za pomocą dwóch zaawansowanych teleskopów – ESPRESSO (od Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations) oraz CARMENES (Calar Alto high-Resolution search for M dwarfs with Exoearths with Near-infrared and optical Echelle Spectrographs). Oto co wiemy o odkryciach.

Astronomie: Planety GJ 1002b i GJ 1002c mogą wspierać życie

– GJ 1002 to czerwony karzeł o masie około jednej ósmej masy Słońca. To chłodna i niezbyt jasna gwiazda, dlatego jej strefa zamieszkiwalna [ekosfera] jest położona dość blisko – tłumaczy astrofizyczka Vera María Passengger.

Wokół wspomnianej gwiazdy krążą dwie planety, nazwane po prostu GJ 1002b i GJ 1002c. Pierwsza z nich jest dominująco zielona, a druga niebieska. Od razu przywodzi to na myśl skojarzenia z Ziemią.

GJ 1002b jest pierwszą planetą w układzie i wykonuje obieg wokół gwiazdy w około 10 ziemskich dni. GJ 1002c to druga planeta od czerwonego karła i jej „rok” trwa nieco powyżej 20 naszych dni. Co ważne – opisywane ciała niebieskie są położone około 16 lat świetlnych od Ziemi, czyli dość blisko biorąc pod uwagę ogrom Wszechświata.

Czy na nowych Ziemiach jest życie?

Jak na razie naukowcy nie potwierdzili obecności życia, wymarłego życia, a nawet wody na wspomnianych planetach. Dotychczas dwa ciała niebieskie spełniają jednak wiele warunków, sugerujących dobre środowisko do rozwoju organizmów.

– W przyszłości planowany spektrograf ANDES i teleskop ELT mogą zostać użyte do określenia, czy w atmosferze GJ 1002c występuje tlen – zapowiada astrofizyk Jonay I. González Hernández.

Co ciekawe ludzkość odkryła już ponad 5 000 egzoplanet, czyli planet krążących wokół gwiazdy, która nie jest Słońcem. Postępujący rozwój technik badawczych i narzędzi astronomicznych sprawia, że coraz łatwiej jest znaleźć nawet słabo widoczne wcześniej obiekty.

Licząc dwie najnowsze – ludzkość wie już o 7 blisko położonych planetach, które najpewniej mogłyby wspierać życie.

