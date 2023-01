Ukraiński bank wchodzi do Polski i zapowiada „coś więcej”

Do Polski wchodzi ukraiński bank internetowy Monobank. Polscy klienci będą znali go pod nazwą „Stereo by mono”. Jego założyciel nie ukrywa, że wejście do Polski jest uzasadnione przede wszystkim ogromną liczbą Ukraińców, którzy mieszkają w naszym kraju, ale polscy klienci też są zachęcani do zapoznania się z ofertą.

Ukraiński bank w Polsce wychodzi naprzeciw przede wszystkim obywatelom Ukrainy, którzy przebywają w naszym kraju, ale chcą utrzymać konto i inne produkty finansowe w swoim kraju. Polacy będą jednak również mile widziani. „Zachęcamy do skorzystania również naszych polskich przyjaciół. Chcemy zaskoczyć ich poziomem ukraińskiego serwisu" – napisał na Instagramie współwłaściciel monobanku Oleg Gorokhovski. Monobank, największy bank internetowy w Ukrainie „Minęło prawie 11 miesięcy od pełnowymiarowej inwazji Rosji na terytorium Ukrainy. Mimo to Ukraińcy wciąż chodzą do pracy, spłacają kredyty, a nawet otwierają nowe restauracje i różne firmy. Wojna nie przeszkodziła również zespołowi monobanku, największego banku internetowego w Ukrainie z 6,8 milionami klientów, w przygotowaniu się do uruchomienia nowego projektu stereo w Polsce” – czytamy w komunikacie prasowym. Oleg Gorokhovsky wyjaśnił, że po zapoznaniu się z ofertą i strategią innych banków działających w Polsce jego ekipa doszła do wniosku, że są w tanie zaproponować „coś więcej”. „Chcemy dać Ukraińcom w Polsce możliwość korzystania ze zwykłych usług i pokazać Europejczykom, że bankowość może być wygodna, szybka, a nawet zabawna. Mamy nadzieję, że nasz projekt stanie się kamieniem milowym w integracji europejskiej Ukrainy” – napisano w komunikacie. Co więc zaoferuje monobank? Klienci będą mogli w kilka minut otworzyć konto w aplikacji i uzyskać dostęp do karty wirtualnej lub zamówić fizyczną. W aplikacji będzie można płacić za usługi, robić przelewy w Polsce, Ukrainie i na świecie na numer karty, znajomym z listy kontaktów lub na numer konta. Stereo by mono zadebiutuje w Polsce w pierwszym kwartale 2023 roku. Czytaj też:

