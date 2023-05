Kilka milionów haseł na hakerskim forum. To może być największy wyciek w historii polskiego internetu

Portal "Zaufana Trzecia Strona" poinformował, że do sieci wyciekły loginy oraz hasła powiązane z polskimi użytkownikami serwisów internetowych. Danych są miliony, jak podaje serwis, to najprawdopodobniej największy wyciek w historii polskiego internetu.

Hasła na hakerskim forum

Jak podaje serwis, w poniedziałek wieczorem lista loginów i haseł została upubliczniona na polskim forum „Cebulka” w sieci Tor. To miejsce, w którym hakerzy sprzedają wykradzione dane.

Paczkę z danymi udostępnił użytkownik zarejestrowany dwa miesiące temu, niepublikujący wcześniej żadnych innych postów. Plik posiada ponad 6 milionów wierszy, w których zapisano adres strony, login oraz hasło. Wykradzione dane pochodzą z serwisów społecznościowych, platform zakupowych czy banków. Na liście znajdują się m.in. Allegro, Facebook, mBank i serwisy pocztowe Onet i WP.

Ofiary hakerów

Jak podaje serwis, dane najprawdopodobniej zdobyto przy użyciu złośliwego oprogramowania, które zainstalowane na komputerze ofiary pobiera wszystkie loginy i hasła, jakie kiedykolwiek zostały zapisane w pamięci przeglądarki.

Na razie nie ma prostego sposobu na sprawdzenie, czy nasze dane znajdują się na liście, niewykluczone jednak, że takie narzędzie się pojawi. Mimo wszystko warto przemyśleć zmianę haseł, i to także tych nowych, bo na liście znajdują się pozycje datowane na rok 2023. Warto także rozważyć skorzystanie z menedżera haseł. Jest to program, który w bezpieczny sposób przechowuje wszystkie zapisane hasła. Baza danych jest szyfrowana, przez co trudna do złamania.