W Google można zarobić milion w rok. Poznaliśmy zarobki Big Tech

Programiści z Doliny Krzemowej nie mogą narzekać na zarobki. Inżynierzy otrzymują wysokie pensje, a do tego mogą liczyć na znaczące bonusy pod koniec roku. Jak przedstawiają się liczby?

Zarobki w Google, Apple, Amazonie i Intelu

Danymi dotyczącymi pensji zajął się portal Insider. Jak się okazuje, amerykańskie firmy muszą ujawniać informacje dotyczące rocznych zarobków, jeśli zatrudniają pracowników zagranicznych. W Big Tech to zaś absolutny standard. W jednym z wniosków wizowych reporterzy znaleźli ofertę dla inżyniera oprogramowania w Alphabet – spółce holdingowej, do której należy m.in. Google. Roczne zarobki pracownika wynosiły 325 000 dolarów.

To jeszcze nic. Z wycieku danych o zarobkach, jaki miał miejsce w bieżącym roku, wiemy, że inny software engineer Google otrzymał aż 718 000 dolarów wynagrodzenia bazowego. Do tego cieszył się premią dla tego stanowiska, która wynosi 605 000 dol. Łącznie w rok zarobił więc 1,3 miliona dolarów.

Spółka Amazon płaci obcokrajowcom nawet lepiej od Google'a. Kierownicy na stanowisku software development manager mogą liczyć na nawet 340 000 dolarów rocznie. Inżynierowe oprogramowania otrzymują zaś nawet ok. 300 000 dolarów.

Apple także dba o swoich zagranicznych pracowników. Jeden ze starszych menedżerów pracujący poza USA otrzymuje bowiem 415 000 dolarów. Najwyższe zarobki w IBM to 335 000 dolarów. Dell oferuje zaś prawie 200 000 dolarów. W przypadku firmy Intel znane maksimum to 263 952 dolary.

Jak płaci Elon Musk? Zarobki w Tesli i X

Miliarder Elon Musk płaci swoim programistom zaskakująco mało, przynajmniej w firmie motoryzacyjnej Tesla. Tam inżynierowie oprogramowania mogą liczyć na nieco ponad 175 000 dolarów podstawowego wynagrodzenia. Dużo lepiej jest w spółce X, wcześniej zwanej Twitterem. Tam inżynierowe mogą liczyć na roczne zarobki sięgające 300 000 dolarów.

Microsoft dorównuje, a nawet nieco przebija do tego maksimum. Pracownik zagraniczny z najwyższą pensją otrzymał tam 310 000 dolarów. To osoba na stanowisku menedżera ds. planowania i analiz. Meta (Facebook) płaci najlepszym nieco gorzej. Inżynierowie oprogramowania i menedżerowie ds. inżynierii dostają tam do 290 000 dolarów na rok. Menedżerowie produktu mogą zaś liczyć na 280 000 dolarów podstawowego wynagrodzenia.

ByteDance i TikTok płacą swoim szeregowym pracownikom w USA 29 dol. na godzinę. W przypadku menedżerów ds. inżynierii roczna pensja wynosi zaś nawet 438 000 dolarów. Firma mobilności Uber oferuje zaś 170 000 dla analityków danych i starszych menedżerów produktu. Najbardziej doświadczeni inżynierowie mogą zaś zarobić 345 000 dolarów.

Czytaj też:

Ile zarabia szef Google? Oczy wyskoczą wam z orbitCzytaj też:

Apple obcina pensję prezesa. Tim Cook zarobi znacznie mniej