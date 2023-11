Robot pomylił człowieka z pudłem. Tragedia w Korei

W Korei Południowej doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem przemysłowego robota. Maszyna zmiażdżyła mężczyznę po błędnym rozpoznaniu go jako towaru. Urządzenie już wcześniej sprawiało problemy w placówce.

Robot zmiażdżył człowieka – maszyna rozpoznała go jako towar

Jak donoszą tamtejsze media, do zdarzenia miało dość w sortowni warzyw w prowincji Południowego Gyeongsangu, położonej ok. 240 km od Seulu. To tam doszło do awarii maszyny, której zwykłym zadaniem jest przenoszenie pudełek wypełnionych towarami rolnymi na palety.

W środę wieczorem lokalnego czasu czterdziestoparoletni technik został wezwany do urządzenia w celu jego konserwacji. To miało mieć niesprawne sensory, co utrudniało pracę – wynika z doniesień koreańskiej agencji Yonhap.

Podczas przeprowadzania diagnostyki robot niespodziewanie pchnął człowieka na pas transmisyjny, miażdżąc jego głowę i klatkę piersiową. Mężczyzna został uwolniony i natychmiast przewieziony do szpitala. Niestety, pracownika nie udało się uratować.

Po wypadku przedstawiciel firmy Dongseong Export Agricultural Complex, właściciela zakładu, wezwał do wprowadzenia „precyzyjnego i bezpiecznego” systemu w placówce dotkniętej tragedią.

Wypadki przemysłowe z udziałem robotów

Jak przypominają dziennikarze, nie jest to odosobniony przypadek. W bieżącym roku doszło już bowiem do podobnego incydentu. Wtedy maszyna uwięziła 50-letniego pracownika fabryki podczas wykonywania zmiany w zakładzie produkcyjnym części samochodowych. Mężczyzna przeżył, ale doznał znacznych obrażeń ciała.

Choć roboty mogą znacząco poprawiać efektywność pracy, jednocześnie ich użycie związane jest z pewnym ryzykiem dla pracujących w ich zasięgu ludzi. Zagrożenie może stwarzać między innymi nieodpowiedni projekt maszyny, jej nieprawidłowa konserwacja, a także nieprzeszkolenie kadry, która będą współpracowały z urządzeniami.

