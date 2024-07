Te cechy powinien posiadać każdy smartfon

Wiele nowoczesnych modeli smartfonów przyciąga wyglądem – standardem są dziś smukłe obudowy „bezramkowe”, czyli takie, w których duży ekran wypełnia niemal całą dostępną przestrzeń na przednim panelu urządzenia. Infinix NOTE 40 Pro wpisuje się w ten trend, oferując wyświetlacz o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości 2436 x 1080 pikseli. Co ważne, jest to ekran typu AMOLED, co znacznie poprawia wrażenia w multimedialnych zastosowaniach smartfona. Filmy wyświetlane na ekranie AMOLED charakteryzują się głębszą czernią, żywymi i nasyconymi kolorami, a z uwagi na krótszy czas reakcji pikseli dynamiczne sceny są reprodukowane płynnie i bez zacięć.

Ponieważ piksele AMOLED nie wymagają dodatkowego podświetlenia, ekrany tego typu są łaskawe dla akumulatora, umożliwiając dłuższe działanie smartfona. Dzięki niskiemu zużyciu energii przez wyłączone piksele AMOLED może efektywnie obsługiwać funkcję Always-On Display, która pokazuje na ekranie blokady smartfona takie informacje, jak aktualny czas czy powiadomienia aplikacji bez znaczącego wpływu na żywotność baterii.

Zwracaj uwagę na specyfikację…

Czynnikiem decydującym o przydatności smartftona są kluczowe elementy wyposażenia, przede wszystkim procesor i pamięć RAM. Im więcej rdzeni procesora, tym sprawniejsza obsługa systemu operacyjnego i zainstalowanych w nim aplikacji. Dzisiejsze standardy do wydajnego działania urządzenia wymagają procesora przynajmniej ośmiordzeniowego, takiego jak obecny w Infinix NOTE 40 Pro układ MediaTek Helio G99 Ultimate. Jednostka ta została zaprojektowana z myślą o wydajnej obsłudze wielu aplikacji działających równolegle w tle.

Architektura procesora pozwala na dynamiczne przełączanie między zestawem mocnych rdzeni (do zadań wymagających dużej mocy obliczeniowej), a rdzeniami energooszczędnymi, wystarczającymi do prostszych zadań. Co ważne, MediaTek często integruje mocne układy graficzne (GPU), zdolne do obsługi gier i aplikacji wymagających dużej mocy przetwarzania grafiki. To sprawia, że smartfony z tymi procesorami są idealne do gier mobilnych i multimediów.

Z kolei im więcej pamięci, tym więcej programów będzie można uruchamiać jednocześnie bez szkody dla wydajności przetwarzania danych. Nawet 12 GB RAM-u, obecne w standardowej wersji NOTE 40 Pro, wystarcza do typowych zastosowań, a wielkość pamięci można jeszcze dwukrotnie rozszerzyć.

Ponieważ zarówno gry, jak i multimedia, należą do zasobów szczególnie mocno zużywających energię, smartfon musi dysponować pojemnym akumulatorem. Standardem, nawet w urządzeniach ze średniej półki cenowej, stały się już ogniwa o pojemności 5000 mAh. Nawet przy intensywnym użytkowaniu taka pojemność powinna zapewnić co najmniej cały dzień działania urządzenia bez konieczności doładowania go. Przy standardowym użytkowaniu, obejmującym przeglądanie stron internetowych, oglądanie filmów czy słuchanie muzyki, akumulator 5000 mAh czas ten jest jeszcze dłuższy i może wynosić nawet do dwóch dni.

Warto dodać, że coraz więcej smartfonów dysponuje praktyczną funkcją szybkiego ładowania, umożliwiającą błyskawiczne uzupełnienie stanu akumulatora. Przykładowo, Infinix NOTE 40 Pro obsługuje szybkie ładowanie bezprzewodowe 20W oraz przewodowe 70W, które pozwala naładować baterię do 50 proc. w ciągu 16 minut. To szczególnie przydatne dla osób spędzających większość czasu poza domem, w podróży czy w czasie przerwy w bieżących aktywnościach.

…i na walory użytkowe

Smartfon stał się centrum naszej cyfrowej aktywności, dlatego ważnym aspektem konstrukcji urządzenia jest warstwa multimedialna. Od jakości użytych komponentów zależy bowiem jakość prezentowanych treści audiowizualnych. O ile dobre parametry obrazu zagwarantuje wspomniana wcześniej technologia AMOLED, to strona dźwiękowa jest często traktowana przez producentów nieco po macoszemu. Pojedynczy głośnik mono lub brak obsługi systemów bezstratnego kodowania dźwięku pogorszy odbiór ścieżki dźwiękowej filmu oglądanego na platformie streamingowej bądź nagrań w internetowych usługach muzycznych.

Niektórzy producenci smartfonów podejmują współpracę z renomowanymi markami wyspecjalizowanymi w wytwarzaniu wysokiej jakości sprzętu audio. Przykładem takiej kooperacji jest tandem Inifnix i JBL – w modelu NOTE 40 Pro zastosowano dwa głośniki stereo tego producenta, zapewniające jednolity i symetryczny dźwięk dookólny.

Wielu użytkownikom zależy również na bardzo wysokiej szczegółowości zdjęć wykonywanych aparatem smartfona. O ile w większości dostępnych modeli wielkość matrycy wynosi kilkanaście-kilkadziesiąt mln pikseli, to zdarzają się urządzenia o jeszcze większych sensorach. 108 mln pikseli w matrycy tylnego aparatu smartfona NOTE 40 Pro powinno usatysfakcjonować nawet wybrednych fotoamatorów (dodatkowo może ona rejestrować wideo w rozdzielczości 1080p z szybkością do 60 kl./s).

Bardzo przydatną funkcją jest możliwość zainstalowania w smartfonie dwóch kart SIM. Pozwala ona komunikować się ze światem z dwóch różnych numerów, które mogą być obsługiwane nawet przez dwóch różnych operatorów. Użytkownicy mogą wybrać różne plany taryfowe dla różnych celów, na przykład jedną kartę SIM do rozmów telefonicznych, a drugą – do transmisji danych, co pozwala na lepsze zarządzanie kosztami.

W obszarach, gdzie zasięg jednego operatora jest słaby, można korzystać z drugiej karty SIM, która ma lepszy zasięg, zapewniając ciągłą łączność. Dzięki dual SIM można „z pokładu” jednego urządzenia prowadzić komunikację prywatną i służbową, co zdejmuje z użytkownika konieczność przenoszenia dwóch urządzeń. W Infinix NOTE 40 Pro można umieścić dwie karty w formacie nano SIM.

Jeden z najnowszych trendów rynkowych, jaki zapanował wśród producentów smartfonów, to sprzedawanie przez nich urządzeń z nieco okrojonymi zestawami akcesoryjnymi. Na taki krok zdecydowały się największe globalne marki. Tłumacząc się troską o ochronę środowiska usuwają z zestawów słuchawki czy ładowarki – często jedynym dodatkiem do urządzenia, znajdującym się w opakowaniu, jest przewód USB-C. Braki te, chociaż wynikają godnych uznania przesłanek, mogą być dla niektórych użytkowników czynnikiem skłaniającym do zakupu modelu z pełnym wyposażeniem. Ponownie posłużmy się przykładem smartfona Infinix NOTE 40 Pro – w zestawie ze smartfonem znajduje się zarówno ładowarka, jak produkty, które tradycyjnie kupowało się osobno – na przykład osłona ze szkła hartowanego na ekran i etui MagCase, umożliwiające przyczepienie smartfona do ładowarki magnetycznej.

Informacje o dostępności

Infinix NOTE 40 Pro 12/256GB jest dostępny w ofercie sieci Plus za 1 złoty na start i w 12 ratach po 116,50 zł/mies. (łącznie 1399 zł).