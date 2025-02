Polacy już nie chcą aut spalinowych? Wyniki sondaży dają do myślenia

Badanie Global EV Driver Survey 2024, przeprowadzone przez EV Klub Polska we współpracy z Global EV Drivers’ Alliance (GEVA), wykazało, że aż 92 proc. kierowców elektryków na świecie i 85 proc. w Polsce ponownie wybrałoby samochód elektryczny. Co więcej, jedynie 1 proc. ankietowanych globalnie i 2 proc. w Polsce zadeklarowało chęć powrotu do samochodu spalinowego.

Zadowolenie z eksploatacji elektryków jest na bardzo wysokim poziomie – 98 proc. użytkowników na świecie i 94 proc. w Polsce deklaruje satysfakcję z korzystania z pojazdów na prąd.

Główne bariery w rozwoju elektromobilności

Mimo dynamicznego wzrostu popularności EV, kierowcy wskazują na kluczowe bariery hamujące rozwój elektromobilności. Na całym świecie największym problemem jest słabo rozwinięta infrastruktura szybkiego ładowania (23 proc.), długi czas ładowania (19 proc.) oraz niewystarczający zasięg pojazdów (15 proc.).

W Polsce te wyzwania są jeszcze bardziej odczuwalne. Główne przeszkody to:

Długi czas ładowania – 44 proc.

Brak rozbudowanej sieci ładowarek – 38 proc.

Konieczność planowania tras podróży – 30 proc.

Z badania wynika, że aż 46 proc. polskich kierowców spotyka się z kolejkami do stacji ładowania, co pokazuje pilną potrzebę dalszego rozwoju infrastruktury.

Kluczowe powody wyboru samochodów elektrycznych

W Polsce główną motywacją do wyboru pojazdu elektrycznego są aspekty finansowe. Na pierwszym miejscu znajduje się niższy koszt eksploatacji (47 proc.), a zaraz za nim niskie koszty utrzymania (35 proc.). Dużą rolę odgrywają także przywileje, takie jak darmowe parkowanie (33 proc.) oraz komfort jazdy (25 proc.).

Na tle globalnych trendów Polska wyróżnia się mniejszym znaczeniem argumentów ekologicznych – różnica ta wynosi aż 23 punkty procentowe. Wynika to z pragmatycznego podejścia Polaków, którzy w pierwszej kolejności kierują się korzyściami ekonomicznymi.

Jak przyspieszyć rozwój elektromobilności?

Aby zwiększyć adopcję pojazdów elektrycznych, konieczne jest:

Rozwój szybkiej infrastruktury ładowania, szczególnie hubów ładowania przy głównych szlakach komunikacyjnych.

Obniżenie kosztów użytkowania EV, w tym wprowadzenie specjalnych taryf energetycznych dla posiadaczy samochodów elektrycznych.

Zwiększenie dostępu do tańszego ładowania w domu i na publicznych stacjach.

– Elektryfikacja transportu przynosi wymierne korzyści ekonomiczne i środowiskowe. Kluczowe jest jednak zapewnienie użytkownikom dostępu do taniego ładowania oraz dalsza rozbudowa infrastruktury – podsumowuje Łukasz Lewandowski, CEO EV Klub Polska.

EV Klub Polska. Wsparcie dla użytkowników EV

EV Klub Polska to największa organizacja zrzeszająca właścicieli samochodów elektrycznych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Klub oferuje swoim członkom liczne korzyści, takie jak zniżki na ładowanie, rabaty na usługi serwisowe oraz dostęp do ekskluzywnych ofert partnerów wspierających elektromobilność.

Czy przyszłość należy do samochodów elektrycznych? Wyniki badania wskazują, że trend jest nieodwracalny – coraz więcej kierowców wybiera elektromobilność i nie planuje powrotu do aut spalinowych.

