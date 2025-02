Młodzi Polacy o smartfonach. Zwracają uwagę na jedno

Generacja Z i młodsi millenialsi częściej zwracają uwagę na możliwość szybkiego ładowania telefonu niż na jego pojemność baterii. Co trzeci użytkownik w wieku 18-34 lat przyznaje, że regularnie zapomina o ładowaniu telefonu, a aż 43 proc. deklaruje, że często znajduje się w sytuacji, gdy bateria jest bliska rozładowania.

Pojemna bateria schodzi na drugi plan

Choć smartfony są nieodłącznym elementem życia młodych Polaków, to tylko 68 proc. użytkowników w wieku 18-34 lat uważa pojemną baterię za kluczowy czynnik przy wyborze telefonu. To najniższy wynik spośród wszystkich grup wiekowych – dla porównania, wśród osób w wieku 35-49 lat odsetek ten wynosi 77 proc., a w grupie 50-65 lat aż 80 proc. Mimo to, właśnie młodsi użytkownicy najczęściej skarżą się na zbyt szybkie rozładowywanie się baterii.

Co ciekawe, niemal 40 proc. młodych Polaków zawsze nosi przy sobie powerbank, a 36 proc. regularnie szuka miejsc do podładowania telefonu w przestrzeni publicznej.

Czytaj też:

Słaba bateria w telefonie? Te proste triki pozwolą wydłużyć czas jej pracyCzytaj też:

Za darmo, ale z cenzurą. Chińska wersja AI podbija świat

Co jest kluczowe dla młodych użytkowników?

Mimo że młodsze pokolenia rzadziej uznają pojemną baterię za priorytet, to aż 83 proc. osób w wieku 18-34 lat uważa szybkie ładowanie za kluczową funkcję w smartfonie. To wyraźny sygnał, że konsumenci preferują technologie pozwalające błyskawicznie naładować telefon, zamiast polegać wyłącznie na dużej pojemności akumulatora.

Według Ryszarda T. Lindnera, zarządzającego marką Infinix w Polsce, na Węgrzech i w Krajach Bałtyckich:

"Od lat rozwijamy innowacyjne technologie zarządzania energią, by sprostać oczekiwaniom użytkowników. Nasza autorska technologia All-Round FastCharge oferuje m.in. szybkie ładowanie przewodowe i bezprzewodowe, ładowanie obejściowe i zwrotne oraz ochronę przed przepięciami."

Badanie przeprowadzono w lipcu 2024 r. metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 800 użytkowników smartfonów w wieku 18-65 lat. Wyniki jasno wskazują na zmieniające się priorytety konsumentów – szybkie ładowanie jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Czytaj też:

Dino wycofuje ze sprzedaży te produkty. Klienci będą zaskoczeni