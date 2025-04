Głosowa persona AI już jest

Podczas „Tuzów Biznesu”, wydarzenia tygodnika „Wprost”, firma Quantum Neuron zaprezentowała swoją głosową Personę AI. Firma ta wdraża koncepcję tzw. person tekstowych AI już od kilku lat, ale tym razem poszła o krok dalej – uruchomiła produkt „voice persony”. To system, który integruje się z technologią VOIP, i procesuje całą rozmowę telefoniczną według zadanych sekwencji („stage’y”).

Błażej Chyła, założyciel międzynarodowej, cyfrowej grupy Quantum Holding, w której to skład wchodzi Quantum Neuron AI tłumaczył podczas wydarzenia, że tzw. agenci AI automatyzują procesy, ale persony AI będą czymś więcej – przestrzenią, które pozwalają komunikować się w ludzkim stylu.

– Voice persony mają zadanie automatycznie odpowiednio kategoryzować, klasyfikować potrzeby, dobierać role, a także wdrażać emocje do swoich wypowiedzi – wyjaśniał.

Zaprezentowana voice persona wykorzystuje do 8 znanych nam LLM-ów, czyli modeli językowych – model głosowej persony został wytrenowany przez Quantum Neuron tak, aby zawsze wybierać najlepszy model do danego zadania.

Co daje wdrożenie persony głosowej?

Przykładowo w agencji nieruchomości oprócz odbierania telefonów z leadów i umawiania spotkań, może również odpowiadać na pytania interesariuszy. Redukuje tym samym czas rozmów z klientem o ok. 50%.

Z kolei np. w salonach beauty, dzięki temu, że działa non stop (nie jak zwykły pracownik w określonych godzinach pracy), może o 25% zwiększyć liczbę rejestracji na wizyty. Jej zaletą jest też to, że się nie myli – ma bowiem dostęp do baz wektorowych i może natychmiast podawać klientom dane z tych baz. Przykładowo, gdy klienci proszą agenta nieruchomości, jaki rozkład ma dane mieszkanie, a ile metrów poszczególne pomieszczenia, swoją odpowiedź persona może sformułować szybciej niż człowiek.

- Na 1000 komunikacji aż 997 z nich nie zostało rozpoznanych jako rozmowy z AI – podkreślał Błażej Chyła.

Firma Quantum Neuron wyceniana jest obecnie na 29 mln euro.